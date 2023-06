Russlands Führung jubelt über „gescheiterte Attacke“ Kiews

Moskau will ukrainische Offensive schon abgewehrt haben, während diese laut Kiew nicht einmal begonnen hat.

Die Ukraine hat am Montag „offensive Aktionen“ in einigen Frontabschnitten bestätigt und Geländegewinne nahe der zerstörten Stadt Bachmut im Osten des Landes bekannt gegeben. „In einigen Sektoren führen wir offensive Aktionen aus“, erklärte die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar im Onlinedienst Telegram.

Zugleich machte sie deutlich, dass es sich nicht um groß angelegte Angriffe gehandelt habe. Das Gebiet rund um Bachmut bleibe „das Zentrum der Kämpfe“. „Wir rücken dort auf einer recht breiten Front vor. Wir erringen Erfolge. Der Feind ist in der Defensive“, fügte sie hinzu.

Der Chef der russischen Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin, räumte Geländegewinne der ukrainischen Streitkräfte bei Bachmut ein. Das russische Verteidigungsministerium vermeldete jedoch am Montag, man habe in der Nacht eine große ukrainische Gegenoffensive auf die frühere Millionenstadt Donezk zurückgeschlagen. In Kiew wiederum will man nur von russischem Artilleriebeschuss in der Gegend von Wuhledar wissen. Die ukrainische Gegenoffensive habe noch gar nicht begonnen, höhnte in Kiew der Präsidentenberater Michail Podolak.