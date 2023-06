Buckelwal vor Queensland aus Hai-Netz befreit

In der Region sind gerade die ersten Wale aus der Antarktis eingetroffen. Das Tier verhielt sich relativ ruhig, sodass es vergleichsweise leicht befreit werden konnte.

Gute Nachrichten aus dem Meer vor der australischen Gold Coast: Einsatzkräften ist es nach zwölf Stunden gelungen, einen Buckelwal aus einem Hai-Netz zu befreien. Das halbwüchsige Männchen habe sich vor dem Örtchen Mermaid Beach in dem Netz verfangen, berichtete der Sender 9News am Dienstag. Die Helfer hätten es außerdem geschafft, das Netz wieder zu verschließen, damit sich nicht noch mehr Meereslebewesen darin verhedderten, hieß es.

"Der Wal konnte atmen und immer wieder an die Oberfläche kommen", sagte Ashley Hastie von der Fischereibehörde in Queensland. Das Tier habe sich relativ ruhig verhalten, was es den Rettern erleichtert habe, es aus dem Netz zu schneiden. Der riesige "Humpback whale" habe dann unverletzt seine Reise durch den Ozean fortgesetzt.

In der Region sind gerade die ersten Wale aus der Antarktis eingetroffen. Jedes Jahr im australischen Winter zwischen Juni und November ziehen Zehntausende Meeresgiganten entlang des "Humpback Highway" (Buckelwal-Highway) in subtropische Brutgebiete vor Queensland. In diesem Jahr rechnen Experten mit bis zu 40.000 Exemplaren, die die insgesamt 10.000 Kilometer lange Rundreise antreten. Auch vor dem weltberühmten Bondi Beach in Sydney tummelten sich zur Freude vieler Tierfreunde am Dienstag zahlreiche Wale.

(APA/dpa)