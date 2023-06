Barbie-Film sorgte weltweit für Knappheit der Farbe Pink

Für die Barbie-Verfilmung wurde eine ganze Welt in Rosa getaucht. Die Folge: "Der Welt ging das Pink aus."

Was fällt einem sofort ein, wenn man an Barbie denkt? Möglicherweise blondes, langes Haar und lange Beine, aber ganz sicher eines: Die Farbe Pink, die sich im Barbie-Universum nicht nur in Kleidung, sondern auch in Möbel, Häusern und Autos wiederfindet.

Auch bei der Produktion des Barbie-Films mit Schauspielerin Margot Robbie kam Pink nicht zu kurz. Szenenbildnerin Sarah Greenwood erklärte im Gespräch mit "Architectual Digest": "Der Welt ging das Pink aus." Dass das keine Übertreibung ist, bekräftigt die Firma Rosco, bei der die Farbe bestellt wurde. Für den Film sei so viel Farbe verbraucht worden, wie vorrätig war.

Nur auf den Barbie-Film sei der Engpass jedoch nicht zurückzuführen. Auch Lieferkettenprobleme durch Corono und Frost in Texas, der die Grundstoffe zur Farbproduktion zerstörte, waren mitverantwortlich.

Der pinke Überschwang war Regisseurin Greta Gerwig, die auch schon Märchen wie Schneewittchen auf die Leinwand brachte, sehr wichtig. "Ich wollte ein sehr leuchtendes Pink, und von allem fast zu viel", erzählte sie im Interview mit "Architectural Digest". Sie wolle zeigen, was sie als kleines Mädchen an der Mattel-Puppe begeistert hatte.

