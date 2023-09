Rechtzeitig auf die Hürden der Zukunft vorbereiten

Ein stolzes Jubiläum: Im Kursalon Hüber im Stadpark Wien findet am 28. September 2023 bereits die 20. Coface Country Risk Conference (CRC) statt. Anlässlich dieses Jubiläums blickt die CRC in die Vergangenheit und in die Zukunft und widmet sich dem Motto: „2003 – 2023 – 2043: Die Welt im Wandel.“

Coface gilt als einer der größten Global Player am Kreditversicherungsmarkt. Mittlerweile zum zwanzigsten Mal veranstaltet Coface die traditionelle Coface Country Risk Conference, kurz CRC, bei der die brandaktuellsten Themen von hochkarätigen Expertinnen und Experten analysiert und diskutiert werden. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der CRC in Österreich wagt Coface einen Blick in die Vergangenheit, betrachtet die Gegenwart, lässt aber vor allem auch nicht die Zukunft außer Acht. Was bewegte die Menschen vor 20 Jahren, womit beschäftigen wir uns heute und vor welchen Herausforderungen stehen wir in Zukunft. Es gibt viele Themen, die bei der Country Risk Conference analysiert und diskutiert werden. Klar ist: Die Welt sieht heute anders aus als vor 20 Jahren und sie wird in nochmals 20 Jahren erneut verändert sein.

Dagmar Koch, Country Managerin Coface Österreich, wird das Publikum gemeinsam mit ihrem Kollegen Jaroslaw Jaworski, CEO Central and Eastern Europe, begrüßen. Außerdem Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, Willkommensworte per Videobotschaft in den Kursalon Hübner schicken, ehe die CRC mit einer gewohnt hochkarätigen Speakerdichte aufwartet. Chefökonomin Christiane von Berg, Head of Economic Research Coface BeNeLux & DACH, gibt mit Grzegorz Sielewicz, Head of Economic Research Coface Central & Eastern Europe, mit dem Vortrag „Around the world in 25 minutes – Coface Risk Assesment“ eine professionelle Analyse des Status Quo im Risikomanagement. Hierbei wird vor allem eingeordet, wie es um den DACH-Raum bestellt ist und welche Chancen und Risiken die gegenwärtigen Entwicklungen in sich tragen.

Wichtig ist es aber auch, dass man dem Thema Risikomanagement aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln begegnet. Daher darf mit Spannung der Impulsvortrag von Florian Astor erwartet werden: „Hike to Happiness – Warum es sich lohnt, seine Komfortzone zu verlassen“. Astor ist Digital-Unternehmer, Buchautor und beliebter Keynote Speaker – vor allem aber ist er Extremwanderer, der in Neuseeland zu Fuß von der Süd- bis zur Nordspitze wanderte. Zwei Jahre zu Fuß, 8500 Kilometer und 250 Tage im Zelt. Die Erlebnisse steigerten seine Offenheit und Flexibilität und aktivierten seine Anpassungsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft, vor allem aber veränderte der Trip nachhaltig seine Perspektive auf Themen und Menschen.

Hochbrisant geht es weiter mit dem Keynotevortrag: „Ist das KI oder kann das weg? Nutzen und Grenzen von KI in der Wirtschaft“. Claudia Bünte ist ausgewiesene internationale Marketing- und Branding-Expertin. Sie arbeitet, forscht und lehrt zu KI in der Wirtschaft und zur digitalen Transformation. Ihr Ansatz lautet: „Künstliche Intelligenz ist in aller Munde, doch nur knapp zehn Prozent der Unternehmen setzen sie tatsächlich intensiv ein.“ Aufgrund dieser Tatsache analysiert sie, wieso das so ist, wo Hürden und Hemmnisse liegen und welche Tools bereits in der Praxis funktionieren. Die KI-Expertin zeigt sehr klar und nachvollziehbar auf, wie die digitale Transformation Marketing, Retail und Arbeitswelt verändert und weshalb China als die neue Supermacht für Artificial Intelligence vom Westen enorm unterschätzt wird. Höhepunkt der CRC bildet die Podiumsdiskussion, moderiert von Eva Komarek von der Styria Media Group. Als Diskussionsgäste werden erwartet: Dagmar Koch, Country Managerin Coface Österreich, Marion Ebner-Ebenauer, Inhaberin des Weinguts Ebner-Ebenauer, Yorck Schmidt, CFO AVL List GmbH und Walter Feichtinger, Präsident des Centers für Strategische Analysen (CSA).

Event 20. Country Risk Conference Termin: Donnerstag, 28. 9. 2023 13:45 Uhr Ort: Kursalon Hübner, Johannesgasse 33, 1010 Wien Infos zur Anmeldung unter: https://eventmaker.at/coface-crc/ anmeldung.html