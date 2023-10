b.i.m.m. steht für modernste Digitalisierung im Bauwesen

Kleinbetriebe. Umstellung von zweidimensionalen Bauplänen in mehrdimensionale, digitale Gebäudemodelle.

Die Digitalisierung hat im Bauwesen längst Einzug gehalten und die Umstellung auf eine BIM-gestützte Arbeitsweise (Building Information Modeling) ist für Bauherren, Planungsbüros und Bauunternehmen eine Chance und Herausforderung zugleich. Bei b.i.m.m.-Management aus Tirol sorgt ein interdisziplinäres Team, bestehend aus erfahrenen Baumeistern, Architekten, Bauingenieuren und Softwareentwicklern für eine reibungslose Abwicklung. Besonders die Pandemie gab dem Unternehmen aus Kufstein Auftrieb. „Wir setzen als einer von wenigen in der Baubranche auf neueste Innovationen und Technik. Da unsere Projekte zu 100 Prozent digital abgewickelt werden, haben wir durch Corona zusätzlichen Schwung erhalten und konnten ortsunabhängig ohne Einbußen weiterarbeiten“, erklärt das Geschäftsführerduo Adriane und Anton Gasteiger. Das Businessmodell wird stetig an die neuesten digitalen Möglichkeiten angepasst: „Wir entwickeln nun das Produkt ‚Sitelife‘, das die Einbindung der Daten der Baustelle in das digitale Modell ermöglicht.“ Der umsatzstärkste Bereich des Tiroler Unternehmens mit fünf Mitarbeitern sind aktuell Beratungsleistungen für digitale Methoden am Bau.

Derzeit hat die Baubranche mit Problemen zu kämpfen, dazu zählen Lieferverzögerungen, ansteigende Kreditzinsen und hohe Auflagen der Kreditinstitute: „Dadurch ist das Bauvolumen stark eingebrochen. Trotzdem ist jetzt der Zeitpunkt für innovative Methoden, so wie unsere b.i.m.m-Methode.“ Aufgrund der Energiekrise setzt auch das b.i.m.m.-Management mit einer Tiefenwärmepumpe für Heizung und Kühlung, automatisierte Steuerungen zur Reduktion des Stromverbrauchs, Fotovoltaik samt Batteriespeicher und einer E-Auto-Firmenflotte auf Nachhaltigkeit.