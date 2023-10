Wörgartner ist unabhängig von Fremdkapital

Mittelunternehmen. Fast vier Jahrzehnte reüssiert die Metallwarenerzeugung Wörgartner mit individuell gefertigten Werkstücken.

Gegründet 1985 von Peter Wörgartner entwickelte sich das Unternehmen über die Jahrzehnte mit der Erzeugung von Metallwaren zu einer Erfolgsgeschichte. Dabei hat man sich in Oberndorf in Tirol auf die Fertigung komplexer Stanz-Biege-Teile spezialisiert. Jedes Werkstück, das sich hinsichtlich Geometrie und Kundenanforderung unterscheidet, wird individuell und wirtschaftlich gefertigt. Mit 65 Mitarbeitern konnte die WP-Wörgartner Produktions-GmbH einen Umsatz von 25,7 Millionen Euro erzielen. Den Erfolg führt Gründer und Geschäftsführer Peter Wörgartner vor allem auf die Unabhängigkeit von Fremdkapital und die sehr gute Auslastung der Produktionsanlagen in Kombination mit langjährigen Lieferverträgen und technologischen Neuentwicklungen zurück.

Die Erfolgsgeschichte möchte Wörgartner in Zukunft mit den bewährten Mitteln fortsetzen: „Wir haben keinen strategischen Wandel geplant und möchten weiterhin ein zuverlässiger Hersteller und Lieferant von Werkzeugen und Stanz-Biegeteilen für die europäische Industrie sein. Natürlich versuchen wir am neuesten Stand der Technik zu bleiben und unsere Prozesse laufend zu optimieren. Zum Beispiel sind zwei Software-Programmierer permanent damit beschäftigt, für alle Geschäftsabläufe neue Tools zu entwickeln.“

Die Energiekrise überwand die WP-Wörgartner Produktions-GmbH seit dem Jahresbeginn durch Spotmarktpreise bei Strom und den massiven Ausbau der Fotovoltaikanlagen. Bis Ende 2023 wird so die Hälfte des Strombedarfs von etwa zwei Gigawattstunden pro Jahr durch die eigene Energieproduktion abgedeckt. Dennoch spürt Wörgartner den deutlichen Konjunkturrückgang und bezeichnet das kommende Jahr als „sehr herausfordernd“.