Theurl GmbH schützt sich präventiv

Sieger. Das Holzindustrieunternehmen Theurl kann sich keinen Produktionsausfall leisten.

Die Brüder Theurl GmbH verfügt über einen immensen Automatisierungsgrad, der in der Holzindustrie ihresgleichen sucht. „Wir können es uns schlichtweg nicht leisten, Opfer eines Cyberangriffs zu werden“, sagt Roland Theurl, der gemeinsam mit einem Kollegen die IT-Abteilung leitet und sich vor allem aktiv um das Thema Cybersecurity kümmert.

„Vor ein paar Jahren ist ein Nachbarbetrieb in Osttirol Opfer einer Cyberattacke geworden. Das hat uns die Augen geöffnet. Es hätte auch uns treffen können“, sagt Roland Theurl, der im Familienunternehmen die vierte Generation bildet und der Sohn von Geschäftsführer Hannes Theurl ist. „Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir mit Cybersecurity nichts am Hut.“ Die Aufgaben wurden extern an IT-Dienstleister abgegeben, aber mit dem erhöhten Bewusstsein für die Risiken von Cybercrime begann man vor rund vier Jahren, die Geschicke in die eigenen Hände zu nehmen. „Wir haben uns intern Know-how aufgebaut, mit dem obersten Ziel, so gut wie möglich gegen Hackerangriffe abgesichert zu sein.“

Dazu wurde auch viel Geld in die Hand genommen. „Am Invest darf es nicht scheitern. Es rentiert sich in jedem Fall, wenn sich die Gefahr von Lösegeldforderungen oder Produktionsausfällen damit vermeiden lässt.“

Schwachstellen aufspüren

Bei Theurl ist alles vernetzt. Kunden wünschen sich rund um die Uhr Onlinezugriff auf ihre Aufträge. Im gleichen Netzwerk ist auch die Anlage verknüpft. „Jeder Motor, jeder Sensor befindet sich im Netzwerk“, demonstriert Roland Theurl, wie digital das Unternehmen geworden ist. „Wir produzieren ab Losgröße 1 und die Maschinen stellen sich automatisch je nach Produktionsauftrag ein. Ohne Vernetzung wäre das nicht möglich.“

Gleichzeitig macht man sich mit der Abhängigkeit von der digitalen Welt auch zur Zielscheibe für Hacker. „Um bei Cybersecurity immer auf dem neuesten Stand zu sein, braucht es daher auch einen professionellen Partner.“ Theurl vertraut auf die Expertise eines Schweizer Unternehmens. „Mit Penetrationstesting können sie uns die Schwächen und Stärken aufzeigen. Auf Basis des Ergebnisses versuchen wir die Schwächen zu eliminieren und die Stärken auszubauen.“ Diese Tests werden regelmäßig durchgeführt, um keine Sicherheitslücken entstehen zu lassen. (cs)