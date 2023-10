Single-Use für effiziente Prozessketten bei Biopharma

Großbetriebe. „Single-Use“-Technologie ist in der PharmaIndustrie beliebt beim Abfüllen und Transport von Flüssigkeiten.

Um die Patientensicherheit zu verbessern, setzt die Biopharmaindustrie verstärkt auf Single-Use-Technologie, die das Unternehmen Single Use Support aus Kufstein bereitstellt. Dabei handelt es sich um komplette Prozesslösungen zum Abfüllen, Einfrieren, Lagern und Versenden von Wirkstoffen. Managing Director Christian Praxmarer: „Wir leben Innovation und bieten für die Biopharmaindustrie im Bereich Entwicklung und Produktion wirklich bahnbrechende Neuigkeiten. So können unsere Kunden sicherer, effizienter und schneller Flüssigarznei herstellen.“ Die rasche Arbeitsweise von Single Use Support war besonders während Coronapandemie gefragt. „Durch schnelles Time-to-Market konnten wir hervorstechen“, erinnert sich Praxmarer. „Wir konnten sowohl automatisierte Anlagen, als auch sterile Verbrauchsmaterialien innerhalb kürzester Zeit liefern und so zur sicheren Herstellung von Medikamenten im großen Stil beitragen.“ Ein bewährtes Erfolgsrezept ist zudem der rege Austausch und die enge Zusammenarbeit mit Kunden. 150 Mitarbeiter erwirtschafteten so im vergangenen Jahr einen Umsatz von etwa 100 Millionen Euro.

Einen Zukunftsmarkt sieht Praxmarer im Bereich der Zell- und Gentherapie: „Durch diesen Fortschritt der Medizin können bisher unheilbare Krankheiten geheilt und auch virale und bakterielle Infektionen besser in den Griff bekommen werden. Der Herstellungsprozess dieser Medikamente ist komplexer und noch in der Findungsphase. Uns ist es jedoch schon gelungen, hierfür Lösungen zu entwickeln. Wir investieren viel, um für neuartige Therapien ­Lösungen anzubieten.“ Für die Zukunft sieht man eigentlich auch nur zwei mögliche Erfolgshemmer: Arbeitskräftemangel und Inflation.