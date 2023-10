Wenn man das aktuelle Jahr anschaut, dann waren es im ersten Halbjahr interessanterweise weniger Lkw-Fahrten wie im vergangenen Halbjahr. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass auch die Speditionsbranche keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr findet. Ansonsten haben wir aber jedes Jahr davor eine massive Steigerung erlebt, von 2,1 auf 2,5 Millionen Lkw. Da stellen wir schon fest, dass es nach wie vor 30 bis 40 Prozent Umwegtransit gibt. Nur deshalb, weil der Brenner – und ich darf das wirklich auch provokant sagen – nach wie vor der billige Jakob ist. Weil, wenn man durch die Schweiz fährt, dann kostet jeder Lkw-Kilometer 85 Euro-Cent und die Strecke hat in etwa 380 Kilometer. Diese Maut von 85 Cent verlangt man in Österreich auch von Kufstein bis zum Brenner. Nur das sind lediglich 120 Kilometer. Südlich des Brenners und in Bayern wird nur eine Maut von 22 Cent pro Kilometer verlangt. Das macht bei jeder Fahrt einen stattlichen Betrag aus, den man dort spart. Wir müssen bis zur Inbetriebnahme des Brennerbasistunnels mit all diesen jetzt zur Verfügung stehenden Maßnahmen arbeiten, damit das Maß an Transit auch in Grenzen gehalten wird. Österreich nutzt all die Möglichkeiten, was die Maut hergibt, aus. Aber unsere Nachbarn hätten da durchaus noch Potenzial.