R.N. Personalagentur am neuesten Entwicklungs-Stand

Mittelbetriebe. R.N. Personalagentur aus Nenzing steht für besten Service und Kompetenz im Personalmanagement.

Geführt wird die R.N. Personalagentur von Philipp Nitschmann und Harald Ritter. „Der positive Trend, der sich nach der Coronakrise von 2021 abzeichnete, konnte weiterhin beibehalten werden“, bilanziert Nitschmann. 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 11,2 Millionen Euro. „Der Markt zeigte eine bemerkenswerte Stabilität mit weniger Schwankungen und Volatilität.“

Der in der Coronakrise aufgekommene Trend des Home-Office setzt sich auch nach der Pandemie fort und entwickelt sich zunehmend in Richtung Remote Work und Wor­kation. „In diesem Zusammenhang entstehen neue Arbeitszeitmodelle, die sich den veränderten Umständen anpassen“, beschreibt Nitschmann die Veränderungen in der Branche. „Unternehmen sehen sich gezwungen, ihre Denkweise und ihr Handeln anzupassen. Zoom-Meetings verdrängen allmählich die traditionellen Bespre­chungen und tragen dazu bei, die Effizienz und Effektivität in Unternehmen zu steigern.“

Digitales Zeitalter

„In der gegenwärtigen Ära der Digitalisierung erfordert die Personalberatung zweifellos ein grundlegendes Umdenken, da sich zahlreiche Chancen eröffnen. Um diese Möglichkeiten optimal zu nutzen und gleichzeitig die damit einhergehenden Herausforderungen zu bewältigen, steht für uns die kontinuierliche Weiterbildung unserer Personalberater im Mittelpunkt“, sagt Nitschmann. „Dies ermöglicht es uns, stets auf dem ­neuesten Stand der Entwicklungen zu sein und unsere Wettbewerbsfähigkeit weiterhin zu gewährleisten, während wir gleichzeitig ­unseren Kandidaten als verlässlicher und kompetenter Partner zur Seite stehen.“