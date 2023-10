Getzner Textil erreicht in allen Business Units die Ziele

Großbetriebe. Getzner Textil gilt europaweit als kompetenter Ansprechpartner für Textilien mit technischen Funktionen.

Die Getzner Textil AG mit Sitz in Bludenz ist nach wie vor führender Anbieter von edlen Bekleidungsdamasten sowie Modestoffen für Hemden, Blusen, Corporate Fashion und technische Stoffe. 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 445,8 Millionen Euro. 2022 wurde genutzt, um die Automatisierung und die Weiterentwicklung des Maschinenparks weiter voranzutreiben. „Dabei wurde u. a. in einen hochmodernen Spannrahmen investiert, der uns weitere steuerungs- und verfahrenstechnische Möglichkeiten bietet“, sagt CEO Roland Comploj. „Die Erweiterung unseres automatisierten Fertigwarenhochregallagers wurde fortgeführt und steht kurz vor der Inbetriebnahme.“

Business Units

Die Getzner Textil Gruppe hat vier unterschiedliche Business Units, die unterschiedlich stark von den weltweiten Herausforderungen wie Lieferkettenprobleme, Rohstoffknappheit, Ukraine-Krieg und Teuerungswellen betroffen waren. „Während die schwache Nachfrage im Bereich Automotive unser Engagement in der Kapazitätsbelegung forderte, pulsiert das Geschäft unserer Business Unit Shirting wieder. Trotz Sonderschichten war 2022 unsere Kapazität mehr als ausgebucht.“ Kontinuierlich erfolgreich am Markt bleibt die Business Unit Africa und auch die unterschiedlichen Segmente der Business Unit Technics haben sich 2022 trotz der globalen Herausforderungen konstant entwickelt. „Wir konnten in nahezu allen Bereichen die gesteckten Ziele erreichen“, fasst Comploj zusammen.

Aktuell liegt der Fokus auf der strategischen Ausrichtung der Geschäftsbereiche und auf der Festigung sowie der Weiterentwicklung der Organisationsstruktur.