Der Telekommunikationsanbieter Drei verfügt über einen eigenen Glasfaser Backbone und setzt beim weiteren Ausbau des österreichischen Glasfasernetzes auf Partnerschaften. Damit will man schnell und effizient möglichst viele Kunden mit dieser zukunftsweisenden Technologie versorgen.

Glasfaserkabel sind heute ein essenzielles Rückgrat des globalen Datennetzes. Auch in Österreich, das über ein im internationalen Vergleich relativ gut ausgebautes Glasfasernetz verfügt, spielt diese Technologie eine immer größere Rolle. Vor allem für Firmen und Organisationen mit Bedarf an zuverlässigem, sicherem und schnellem Datenverkehr – etwa bei Vernetzung mehrerer Standorte, bei gleichzeitiger Nutzung von Cloud-, Datenbank- und Serveranwendungen sowie IP-Telefondiensten – zählen die besonderen Eigenschaften eines Glasfaseranschlusses.

Hohe Leistung

Denn die Glasfasertechnologie ist sowohl punkto Stabilität und Qualität der Verbindungen als auch punkto Daten- und Ausfallsicherheit anderen verfügbaren Lösungen überlegen. Vor allem ist die Leistungsfähigkeit nahezu unbegrenzt. Selbst Terrabit-Geschwindigkeiten sind technisch realisierbar. Drei bietet mit Glasfaser bereits heute Datenverbindungen mit 1000 Megabit pro Sekunde, also einem Gigabit, bei entsprechendem Bedarf sind sogar Lösungen bis zu 10 Gigabit möglich. Diese große Bandbreite steht im Gegensatz zu anderen Internet-Verbindungen symmetrisch zur Verfügung, also mit gleicher Kapazität für Upload und Download.

Drei bietet mit seinem österreichweiten 5G+ Netz hochmodernen Mobilfunk der jüngsten Generation. Diese zukunftsweisende Technologie setzt Maßstäbe in vielen Bereichen. Glasfaser ist dabei in der gleichen Leistungen für Upload und Download, die nahezu unbegrenzten Kapazitäten von bis zu 10 Gigabit oder der besonders hohen Verbindungsstabilität noch überlegen, so beeinflusst im Mobilfunknetz die Zahl der bei einem Sendemast gleichzeitig eingeloggten Teilnehmer die dem einzelnen zur Verfügung stehende Bandbreite. Die Verlegung von Glasfaser ist in der Regel wenig störanfällig für Umwelteinflüsse.

Stetig im Ausbau

In Österreich können allerdings noch nicht alle Unternehmen die Vorteile des Glasfasernetzes nützen. Zwar verfügt allein Drei über ein Glasfasernetz mit einer Länge von 8.000 Kilometern. Aber vor allem im ländlichen Raum bestehen noch viele Versorgungslücken. Der Grund ist, dass der Ausbau einer flächendeckenden Infrastruktur mit Glasfaser mit erheblichem Aufwand verbunden ist.

Derzeit sind Dutzende überregional und regional agierende Unternehmen dabei, die österreichische Glasfaser-Infrastruktur auszubauen und für den Datentransfer mit Lichtgeschwindigkeit Kabel zu verlegen. Um einem großen Teil seiner Kunden möglichst rasch die Vorteile dieser zukunftsorientierten Technologie zur Datenübertragung zu bieten, hat sich Drei entschlossen, die Infrastruktur im Rahmen von Partnerschaften auszubauen und Glasfasernetze gemeinsam mit anderen Anbietern zu nutzen.

Drei ist der Ansicht, dass diese Vorgangsweise wesentlich nachhaltiger und effizienter ist als das mehrfache Aufgraben von Straßen in ganz Österreich, damit mehrere Anbieter jeweils ihr eigenes Kabel vergraben. Im Gegensatz zum Mobilfunk, wo ein eigenes Netz deutliche Vorteile in der Versorgungsqualität bringt, bilden Glasfasernetze primär ein eher statisches Infrastrukturelement. Die für den Kunden wesentlichen Unterschiede ergeben sich durch die individuellen Leistungspakete der einzelnen Anbieter. Vergleichbar ist diese gemeinsame Nutzung einer kabelgebundenen Telekommunikation-Infrastruktur etwa mit dem Schienennetz. Hier transportieren unterschiedliche Anbieter mit eigenen Zügen und individuellen Leistungen Personen und Güter auf dem österreichweiten Schienennetz.

Lösungen für alle Unternehmensgrößen

Für kleine bis mittelgroße Unternehmen bietet Drei mit Office Connect Internet eine kostengünstige Lösung über Glasfaser oder DSL. Hier sind je nach Situation bereits Bandbreiten von 20 bis 1000 Mbit/s im Download und 8 bis 550 Mbit/s im Upload möglich. Werden besondere Anforderungen gestellt, gibt es mit TopInternet eine hoch performante, skalierbare Internetanbindung über Glasfaser mit bis zu 10 Gbit/s. Diese Lösung kann individuellen Bedürfnissen exakt angepasst werden und gewährleistet einen reibungslosen Ablauf businesskritischer Anwendungen. Spezielle Anforderungen an Design und Konfiguration, professionelle Security-Lösungen wie DDoS-Protection oder Managed Firewall lassen sich problemlos realisieren. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Access-Varianten, die bei Bedarf bis zur Richtfunkverbindung reichen – damit kann selbst in Gebieten, die noch nicht an das Glasfasernetz angeschlossen sind, eine leistungsfähige Internet-Anbindung geschaffen werden.

Drei ist überzeugt aufgrund seiner Kompetenz und seiner Erfahrung auch in gemeinsam genutzten Glasfasernetzen die beste Lösung für Firmenkunden zu bieten. Eine Stärke dieses Unternehmens sind maßgeschneiderte Leistungen, die die Bedürfnisse des Kunden optimal berücksichtigen. Drei verfügt über viele Jahre Erfahrung mit der Glasfasertechnologie und hat bereits zahlreiche individuelle Lösungen für Betriebe jeder Größe realisiert. Es agiert als Komplettanbieter und bietet eine Palette an unterschiedlichen Telekommunikationstechnologien vom öffentlichen Mobilfunk mit 5G+ über private 5G Netzwerke, Internet of Things (IoT) mit dem ersten österreichweit verfügbaren LoRaWAN, Unternehmens-Netzwerke, Internet-Anschlüsse über Mobilfunk, Festnetz über Kupferkabel und eben Glasfaser bis hin zu allen Formen der mobilen und festnetzgebundenen Telefonie.

Ein Blick in die Praxis

Ein markantes Beispiel für eine einzigartige Lösung, die Drei entwickelt hat, ist HEALIX. Dieses hochsichere Gesundheitsnetzwerk für die zeit- und ortsunabhängige Bereitstellung behandlungsrelevanter Gesundheitsinformationen verbindet Gesundheitsanbieter in ganz Österreich – von großen Krankenhäusern bis zu niedergelassenen Ärzten. HEALIX ermöglicht etwa den raschen Wissensaustausch zwischen Medizinern und kann im Akutfall lebensrettend sein. Dieses einzigartige österreichweite Netzwerk funktioniert getrennt vom Internet, ist Teil der kritischen Infrastruktur des Landes und wird höchster Cybersicherheit gerecht. Natürlich nutzt auch HEALIX bereits die Infrastruktur des Glasfasernetzes von Drei und seinen Partnern.