Piplan profitiert von seiner Unabhängigkeit

Kleinbetriebe. Edelstahlrohrleitungsanlagenbau ist das Kerngeschäft von Piplan aus Feistritz an der Drau.

Piplan Industrieanlagen Planungs- und MontagegmbH ist Spezialist für Industrieanlagen und feiert heuer sein 40-Jahr-Jubiläum. Seit vielen Jahren wird das Unternehmen in zweiter Generation von Harald Matzka geführt. Mit dem Umsatz von 1,9 Millionen Euro im Jahr 2022 ist der Eigentümer zufrieden. „Über die Pandemie hinweg waren wir konstant. 2022 konnten wir eine deutliche Steigerung erzielen, aber das war bei uns auch nach der Finanzkrise 2008 ähnlich, dass sich nach der Krise ein ‚Push-up-Effekt‘ zeigt“, sagt Matzka. Das Hoch sei von der Art der Aufträge abhängig. „Wir nehmen viele kleine Aufträge in der Höhe von 10.000 bis 30.000 Euro an. Der Vorteil hierbei ist, dass es dafür keiner Ausschreibungen bedarf. Wir ­haben aber auch immer wieder wirklich große Projekte dabei, die sich dann im Umsatz widerspiegeln.“ 2022 war das etwa das Hochbehälter-Projekt „Oswaldi Quelle“ in Bad Kleinkirchheim, von rund 480.000 ­Euro.

Das Unternehmen aus Feistritz an der Drau fertigt zu 99 Prozent alles selbst. Zugekauft wird lediglich der Rohstoff Edelstahl in Form von Grundformstücken. „Das macht uns unabhängig und flexibel.“

Sorgen bereitet Matzka jedoch die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Die Mitarbeiterzahl schrumpft, weil große Mitbewerber die besten Mitarbeiter abwerben. Aktuell hat Piplan nur noch drei Angestellte in der Werkstatt, der Rest sind Leiharbeiter. „Es wird immer schwieriger, gutes Personal zu finden.“ Gesucht werden Schweißer, Schlosser, Installateure. Selbst ausbilden ist für den Betrieb schwierig, weil man in die Gewerbekategorie Rohrleitungen und Installationen fällt, aber sich zwischen der Installateurs- und Schlosserebene befindet.