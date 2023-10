Europlast aus Dellach erweitert Produktpalette

Mittelbetriebe. Für Europlast sind Schnelligkeit und Nachhaltigkeit die zentralen Ansatzpunkte des Erfolges.

Die Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH aus Dellach im Drautal ist Spritzgussspezialist und produziert im industriellen Maßstab unter anderem Wertstoffsammelbehälter und Großkisten aus HDPE für ganz Europa. Mit hoch entwickelter Technik und geballtem Know-how entstehen Produkte, die den härtesten Bedingungen standhalten – langlebig, widerstandsfähig, robust und kraftvoll. Bei Europlast stehen zum Teil die stärksten Spritzgussmaschinen Österreichs, die auf Hochtouren im Einsatz sind. Zur Produktpalette zählen zum Beispiel Boxen für den industriellen Einsatz in den unterschiedlichsten Ausführungen, die sich optimal für Transport und Lagerung in der Landwirtschaft, aber auch in der Industrie eignen. Bis hin zu robusten Batteriesammelboxen als nachhaltige Lösung zur Sammlung, zum Transport und zur Lagerung von Altbatterien. Europlast produziert aber auch Sonderausführungen, wie zum Beispiel detektierbare Boxen, bei denen durch die Zugabe von speziellen Additiven im Herstellungsprozess die Detektierbarkeit von Abriebteilchen in geeigneten Detektoren ermöglicht wird. Aber auch Logistikpaletten stehen auf dem Programm des Unternehmens aus Dellach.

Führungswechsel

Das Geschäftsjahr 2022 schloss der Kunststoffverarbeiter mit 48 Millionen Euro Umsatz und 145 Mitarbeitern an den Standorten Dellach und Oradea in Rumänien erfolgreich ab. Die Firmengruppe zählt zu den drei größten Lieferanten von Behälterlösungen aus Kunststoffspritzguss in Europa. In Rumänien zählt Europlast überhaupt zu den Marktführern im Bereich Behälterlieferanten.

Bis zum Frühling 2022 leitete Arthur Primus die Geschicke des Unternehmens. Nach seinem Wechsel ins Geschäftsführungsteam bei der Wild Holding übernahm Firmengründer und Langzeitgeschäftsführer Helmuth Kubin wieder die Führung bei Europlast. Der 72-Jährige wird die Geschäfte bis Anfang nächsten Jahres leiten, dann übernimmt ein neuer erfahrener CEO das Team und soll für neue Impulse sorgen.

„Erhöhte Rohstoffpreise und der Anstieg der Energiekosten konnten zwar mit der Umsatzsteigerung nicht standhalten, trotzdem war das Jahr 2022 auch wirtschaftlich ein sehr erfolgreiches“, sagt Kubin. Europlast blieb trotz der Unsicherheiten auf den Beschaffungsmärkten jederzeit lieferfähig und vor allem aktiv. So konnte man 2022 mehrere erfolgreiche Produkteinführungen vollbringen. Besonders stolz ist man bei Europlast auf die Auftragsfertigung von sogenannten „In-Linern“ für Wasserstofftanks und damit eine weitere Diversifizierung der Produktpalette. Liner ist die Fachbezeichnung für Behälter. 2022 war Europlast aber auch aktiv im Ausbau der PV-Anlagen. Damit setzte das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein in Richtung effiziente Stromversorgung und Reduktion der CO 2 -Emissionen.

Nicht reduzieren kann man hingegen gegenwärtig die Kostensteigerungen im Bereich Personal. Einhergehend mit dem Personalmangel stellt dieses Thema den Betrieb derzeit vor die größten Probleme. Auf der anderen Seite ist Europlast aufgrund seiner hohen sozialen Verantwortung ein stabiler Arbeitgeber, der besondere Beliebtheit in der Region genießt, weil man sich auch leidenschaftlich als Partner und Unterstützer für Bildung, Sport, Kunst und Kultur zur Verfügung stellt. „Als familienfreundlicher Arbeitgeber heben wir uns ab und intensivieren intern auch die Aus- und Weiterbildung. Darüber hinaus versuchen wir, Arbeitskräfte aus dem benachbarten Ausland für eine Mitarbeit zu begeistern“, verrät Kubin.

Vorausblickend auf 2024 erwartet Kubin, dass die guten Ergebnisse auch mit dem neuen Geschäftsführer gehalten werden können. „Ein weiterer Fokus liegt auf der intensiven Marktbearbeitung.“ Generell beobachtet Kubin eine verstärkte Nachfrage nach den Produkten von Europlast aus Ost- und Südosteuropa.