Der Toyota bZ4X – der Pionier einer neuen Ära

Unter der neuen Submarke „bZ“ bringt Toyota in Zukunft sämtliche vollelektrische Fahrzeuge auf den Mark. Die Premiere übernimmt der bZ4X im „Hammerhai“-Design.

„Beyond Zero“ („bZ“) ist gleichzeitig die Philosophie hinter der neuen Submarke bZ von Toyota, die natürlich in erster Linie eine CO 2 -freie Mobilität widerspiegelt. Doch bei bZ geht es um viel mehr – nämlich um vollelektrische Fahrzeuge, die das Leben der Menschen, ihre Bewegungsfreiheit und Sicherheit verbessern.

Der bZ4X ist dabei nur das erste von vielen bZ-Modellen für alle Märkte der Welt. Der Pionier, das erste vollelektrische SUV von Toyota, bekam mit dem „4“ eine Zahl zugewiesen, die für das mittlere Fahrzeugsegment steht, das „X“ unterstreicht seine Größe. Zum ersten Mal kommt beim bZ4X die e-TNGA-Plattform zum Einsatz, bei der die Batterie in die Fahrzeugstruktur integriert ist. Das verleiht dem kraftvollen SUV einen tieferen Schwerpunkt, der die Straßenlage und die Fahrdynamik wesentlich verbessert. Gleichzeitig erhöht sich die Karosseriesteifigkeit.

Die markante „Hammerhai“-Front

Bereits das Erscheinungsbild des von Grund auf neu konzipierten Toyota bZ4X mutet an, als komme es direkt aus der Zukunft. Die futuristisch designte Frontpartie kommt ohne dominante Lüftungseinlässe aus – sie befinden sich unten an der Stoßstange, die kaum als solche erkennbar ist. Die hoch liegenden, extrem schmalen LED-Hauptscheinwerfer geben dem vollelektrischen SUV ein markantes und selbstbewusstes Aussehen. Die Frontpartie des bZ4X wird von Toyota übrigens „Hammerhai“-Design genannt und soll in Zukunft das Kennzeichen aller vollelektrischen Fahrzeuge des Herstellers sein. Die Silhouette wiederum ist dynamisch und strahlt dennoch Eleganz aus. Die auffälligen Rückleuchten mit der präzise angewinkelten Heckscheibe betonen zudem die Fahrzeugbreite.

Der bZ4X wird sowohl mit Frontantrieb mit 150 kW (204 PS), als auch mit Allradantrieb und 160 kW (218 PS) angeboten. Dabei ermöglicht die hochwertige Batterie Fahrten bis zu 513 Kilometern beim Fronttriebler und 415 Kilometern in der Allradvariante (jeweils nach WLTP). Bei der Modellvariante mit Allradantrieb kommen zwei 80 kW starke Motoren an der Vorder- und Hinterachse zum Einsatz – wobei die Antriebskraft automatisch so verteilt wird, dass sich eine maximale Effizienz ergibt. So schaltet sich das hintere Aggregat automatisch erst zu, wenn entsprechender Bedarf besteht.

Die Batterie mit einer Kapazität von 71,4 kWh ist so ausgelegt, dass nach acht Jahren bzw. 160.000 gefahrenen Kilometern noch immer eine Ladeleistung von zumindest 70 Prozent vorhanden ist – das garantiert Toyota. Bei einer jährlichen Wartung verlängert sich diese Garantie auf zehn Jahre. Da beim bZ4X ein Schnellladen mit 150 kW möglich ist, können die Akkus in nur 30 Minuten auf bis zu 80 Prozent der Gesamtkapazität der Batterie aufgeladen werden. Durch ein Rekuperationssystem wird zusätzlich Bremsenergie rückgewonnen, sobald der Fahrer den Fuß vom Fahrpedal nimmt.

Ebenso zukunftsweisend wie das Design der Karosserie ist das Interieur, das hohen Komfort mit einem erstaunlichen Platzangebot vereint. Durch seinen Radstand von 2.850 Millimeter bietet der bZ4X einen großzügig dimensionierten Innenraum, in dem die Passagiere bis zu einem Meter Abstand zueinander haben. Durch den flachen Fahrzeugboden ergibt sich eine Beinfreiheit, sie mit einer Oberklassenlimousine vergleichbar ist. Bei aufgestellter Rückbank und dem verstellbaren Ladeboden in der untersten Position stehen 452 Liter Fassungsvermögen nach VDA-Norm im Gepäckraum zur Verfügung.

High-End und Emotionen – das Toyota-Motto

Oberhalb der Lenkradlinie – und damit im natürlichen Blickfeld des Fahrers – befindet sich der sieben Zoll-TFT-Bildschirm des Instrumenten- und Informationsdisplays. Zentraler Blickfang im Cockpit ist der – je nach Ausstattungsvariante – acht oder zwölf Zoll-Touchscreen an der Mittelkonsole (sie bietet ein Stauvolumen von insgesamt zwanzig Litern). Beim größeren Display ist Toyota Smart Connect integriert, ebenso eine modernste Spracherkennung. Aktuell bleiben alle Funktionen durch die Over-the-Air-Update-Technologie.

Gleichzeitig mit dem Debüt des bZ4X stellt Toyota auch die dritte Generation seines engmaschigen Netzes aus Assistenz- und Sicherheitssystemen vor, den „Toyota T-Mate“. Damit erkennt das vollelektrische SUV entgegenkommende oder einscherende Fahrzeuge, Radfahrer oder Fußgänger durch ein erweitertes Pre-Collision-System. Im Anlassfall bringt ein Nothalt-Assistent den bZ4X zum Stehen, wenn etwa erkannt wurde, dass etwa der Fahrer nicht bei Bewusstsein ist.

Besonders innovativ ist das optional erhältliche Photovoltaikdach, mit dem der bZ4X sogar selbst Strom produziert. Ist das vollelektrische SUV geparkt, wird die so gewonnene Energie in der Batterie gespeichert. Während der Fahrt speist sie interne Verbraucher wie die Klimaanlage oder die Heizung, was die Reichweite erhöht.

