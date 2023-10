Sabiatech Produkt leistet Beitrag zur Energiewende

Kleinbetriebe. Energietechnikexperte Sabiatech setzt große Hoffnungen in neue, verbesserte Wärmerückgewinnung.

Die Sabiatech Energietechnik Handels GmbH aus Wertmannstätten im Bezirk Deutschlandsberg ist Experte für Energietechnik und Luftreiniger.

Neben dem Verkauf zählt auch kompetente Beratung zum Service der Sabiatech. 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 7,1 Millionen Euro Umsatz. „Zurückblickend war 2022 ein sehr arbeitsintensives Jahr, in dem es uns erfolgreich gelang, neue Produkte einzuführen und neue Kunden zu gewinnen“, sagt Herbert Otter, der das Unternehmen gemeinsam mit seiner Frau Ingrid Otter führt. „Unsere neue und verbesserte Wärmerückgewinnung kann einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten. Sie ist für jeden Privathaushalt und jedes Bürogebäude geeignet und hilft bei der Energieeinsparung. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 92 Prozent bleibt bei vollem Luftaustausch im Winter die warme Luft und im Sommer die gekühlte Luft im Raum erhalten.“

Bereits 2021 eröffnete Sabiatech die neue Niederlassung in Wettmannstätten. „Unsere Niederlassung haben wir entsprechend dem neuesten Stand der Heizungs- Klima- und Lüftungstechnik errichtet. Unsere Fotovoltaikanlage mit Speicher und zwei Autoladestationen für den Eigenbedarf ergänzen unsere eigenen Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Während die 240-kW-Fotovoltaikanlage am Hallendach, welche heuer neu errichtet wird, voll in das Stromnetz einspeist“, teilt die Geschäftsführung mit.

Seit 2022 sind Verwaltung und Lager an einem Standort. „Durch das große Lager können wir auch kurzfristige Kundenwünsche erfüllen“, sagt Otter. „Bei unserem Neubau haben wir auch besonderen Wert auf eine mitarbeiterfreundliche und ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze gelegt.“