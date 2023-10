Wohnen, Planen und Architektur entdecken

Ausgangspunkt. Nicht nur Personen mit besonderen Bedürfnissen profitieren von einer hindernisfreien Infrastruktur. Barriere- freie Angebote nutzen allen in der Gesellschaft und beugen zugleich Unfällen mit hohen Verletzungsrisiken vor. In Österreich ist der Standard Önorm B 1600 die wichtige Grundlage für barrierefreies Planen und Bauen. Die Bauexpertin Maria R. Grundner hat nun in einer aktualisierten und erweiterten Auflage ein Praxishandbuch verfasst – mit Schwerpunkt auf Erklärung und Visualisierung. „Barrierefreies Planen und Bauen in Österreich“, Verlag Austrian Standards Plus GmbH, erhältlich um circa 73 Euro (E-Book). www.austrian-standards.at

Austrian Standards