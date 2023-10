Strobl investiert auch in schwierigen Zeiten

Kleinbetriebe. Die Automatisierung hat auch bei Dachdeckern Einzug gehalten. Darauf setzt Strobl Dach und Holz.

Laufende Investitionen in Automatisierung und Vorfertigung im Bereich Holzbau und Spenglerei – das nennt das Geschäftsführerduo Rudolf und Nina Strobl als eines der Erfolgsgeheimnisse ihres Familienunternehmens mit 60 Mitarbeitern. Darunter befinden sich acht Lehrlinge. Doch es gibt wesentlich mehr Faktoren, die Strobl Dach und Holz im Südburgenland zum Marktführer werden ließen: „Wir verfügen über ein breit gestreutes Betätigungsfeld, das vom Carport über das Holzhaus, der Aufstockung und Sanierung, bis hin zu Holzbau- und Spenglerarbeiten im privaten sowie im öffentlichen und gewerblichen Bereich reicht“, sagen die Geschäftsführer. Rudolf Strobl führt den Betrieb mit seiner Tochter. Dabei zählen unter anderem Schulen, Kindergärten, Wohnungsbau, Weinbau-Chalets zur Klientel, die meist in der Region angesiedelt ist. Man verfüge über ein sehr gutes Renommee in der Region, pflege gute Kundenbeziehungen und betreibe gezieltes Marketing, unterstreichen Rudolf und Nina Strobl. Zum Schwerpunkt Regionalität zählt auch, dass man versucht, vor allem regionale Mitarbeiter zu beschäftigen.

Gefragter Werkstoff

Die Firma aus Deutsch Kaltenbrunn setzt auf Holz als einen der vielfältigsten und ursprünglichsten Werkstoffe. Vor allem schätzt man die Beständigkeit, Anpassungsfähigkeit und Elastizität, was Holz zu einem Multitalent unter den Baustoffen macht. Es vereint alle biologischen, ästhetischen, ökologischen und ökonomischen Vorzüge, die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu grenzenlos: „Wir verarbeiten ausschließlich qualitativ hochwertiges Konstruktionsvoll- und Brettschichtholz. Eine hohe Lagermenge garantiert zügige Bearbeitung der Aufträge.“

Jedes gute Dach braucht auch einen guten Spengler: „Wir bei Strobl legen Wert darauf, dass unsere Spengler zu den besten gehören.“ In der betriebseigenen Spenglerei werden etwa die Eindeckung von Dächern mit Metall wie Alu, Edelstahl, Kupfer oder Zink, die Montage von Dachrinnen oder die Verblechung von Kaminen, Windläden oder Fensterbänken vorgenommen. Dabei zählt man auf jahrelange Erfahrung und auf die Auswahl der am besten geeigneten Materialien in allen Bereichen.

Es ist übrigens die Geschwindigkeit, die zu den absoluten Stärken des Unternehmens mit einem Jahresumsatz von 8,7 Millionen Euro zählt. Ein hoher Grad an Vorfertigung im Lager und in der Produktion erlauben die effiziente und passgenaue Montage auf der Baustelle durch geschulte Monteure. Zusätzlich wurde in die Logistik – etwa in die Flexibilität durch Lkw, Kranfahrzeuge, Stapler und Firmenbusse – investiert. Hohe Energiekosten versuchte man im Südburgendland „durch Sparmaßnahmen, Preisgespräche mit unserem Energieversorger, durch die Berücksichtigung der erhöhten Energiekosten in der Kostenrechnung und Adaptierung der geplanten Gemeinkosten“ in Grenzen zu halten.

Digitalisierung und Automation machen auch vor der Dach- und Holzbranche nicht halt, deshalb hat längst die individuelle 3-D-Planung Einzug gehalten. Um eine kompetente, ausführliche und fachliche Beratung anzubieten, unterstützt ein spezielles 3-D-Visualisierungsprogramm individuelle Planungsprozesse. Der Kunde hat dadurch die Möglichkeit, das Projekt detailgenau und digital am Computer zu verfolgen. Die weitere Digitalisierung der Arbeitsschritte, Prozesse und Abläufe, vor allem auf den Baustellen mit Monteuren, ist – neben möglicherweise weiter steigenden Energiekosten – eine der größten Herausforderungen für die kommenden Jahre. Aber auch Mitbewerber aus angrenzenden EU-Staaten mit einem niedrigen Lohn- und Gehaltsniveau beobachten die beiden Geschäftsführer genau. In Zukunft möchte Strobl Dach und Holz vor allem beim Holzbau im Projektbereich und Wohnungsbau punkten und setzt auf hochwertige, ökologische Fassadenaufbauten aus Holz, MAX-Platten und Alucobond.