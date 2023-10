Mayer & Mayer: frühzeitig gegen Globalisierungstrend

Kleinbetriebe. Rechtzeitig setzte Mayer & Mayer auf europäische Lieferketten und konnte so globale Krisen besser meistern.

Die Mayer & Mayer HandelsgmbH beliefert als „All-in-one-Solution“ im Strukturklebstoffbereich Industrieunternehmen im In- und Ausland mit strukturellen Klebstoffen für die unterschiedlichsten Bauteile aus den unterschiedlichsten Materialkombinationen, Misch- und Dosierzubehör, und produziert in Österreich Verarbeitungsmaschinen für Zweikomponenten-Systemanwend-

ungen. „Wir haben in den vergangenen Jahren als kleines Familienunternehmen gemeinsam mit den Mitarbeitern unsere Hausaufgaben ordentlich erledigt“, sagt Geschäftsführer Christof Mayer zum anhaltenden guten Geschäftsgang. „Und wir sind bestrebt, dies auch in der Zukunft so weiterzuleben.“ Gemeinsam mit 22 Mitarbeitern erwirtschaftete er so im Jahr 2022 einen Umsatz von etwa 6,8 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 18 Prozent in 2022.

„Aufgrund der zertifizierten technischen Kompetenz unseres Teams, aber auch unserer zertifizierten und homologierten Produkte sind wir Liefer- und Ansprechpartner für sämtliche technische Belange bei Bestands- und auch Neuprojekten“, erklärt Mayer. Die Verwendung seiner Produkte, inklusive dem dabei verbundenen Technologiertransfer, führe auch zu einer Prozessoptimierung samt damit verbundener Kostenreduktion.

Da Mayer & Mayer bereits im Jahr 2020 entgegen dem Trend zur Globalisierung auf europäisch dominierte Lieferketten und einen ausreichenden Lagerbestand vor Ort gesetzt hatte, konnte der Betrieb im Südburgenland die aktuellen Krisen gut meistern. Die größte Herausforderung ist für Eigentümer und Geschäftsführer Christof Mayer, dass neben dem immer komplexer werdenden Tagesgeschäft genügend Zeit für die technische und strategische Weiterentwicklung des Unternehmens bleibt.