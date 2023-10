Industrielle Automation von Buxbaum aus Eisenstadt

Bei der Industrie 4.0 spielt Buxbaum Automation ganz klar in der oberen Liga.

Seit der Gründung im Jahr 1996 durch Dietmar Buxbaum beschäftigt sich das Unternehmen mit industrieller Kommunikation, Identifikation und Bildverarbeitung. Ein Schwerpunkt von Buxbaum Automation ist dabei die Beratung und die Begleitung bei der Implementierung von industriellen Prozessen und Schulungen. Den Erfolg der vergangenen Jahre, der 2022 einen Umsatz von mehr als 2,8 Millionen Euro einbrachte, führt der Firmengründer auf eine gute Einkaufsstrategie zurück, bei der günstige Preise weitergegeben und Kunden relativ rasch beliefert werden konnten. „Unsere Steigerung erzielten wir mit Produkten für die Automatisierung von Anlagen, die im Bereich der E-Autos und des Recyclings zu finden sind“, erläutert Buxbaum.

Der Schwerpunkt des Unternehmens mit vier Mitarbeitern liegt künftig auf Produkten für die „Industrie 4.0“, die schon seit längerem Teil des Portfolios sind und derzeit verstärkt nachgefragt werden. Die Verteuerung von Energie hat Buxbaum nicht sehr betroffen: „Wir hatten einen langfristigen, sehr guten Energievertrag, der erst ausgelaufen ist. Den enorm hohen Strompreis konnten wir durch einen Anbieterwechsel doch relativ gering halten.“