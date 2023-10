rmData etabliert sich als innovativer Lösungspartner

Mittelbetriebe. Intelligente Software für das Kreieren, Integrieren, Organisieren und Analysieren räumlicher Informationen.

Bei rmDATA aus Pinkafeld hat man sich auf Geoinformatik spezialisiert. Mit mehr als 110 Mitarbeitern betreut das Unternehmen Kunden in Österreich, Deutschland, Luxemburg, der Schweiz, Liechtenstein und Italien. Am Standort im Burgenland konzentrieren sich die Forschungs-, Innovations- und Entwicklungsaktivitäten. rmData unterstützt Unternehmen beim steigenden Bedarf an Digitalisierung mit intelligenter Software und individuellen Services, wie Consulting. „Durch das konsequente Arbeiten an Innovationen zur Erweiterung der eignen Produktpalette sind wir unabhängig von großen IT-Konzernen und können die Bedürfnisse von Nischenmärkten im D-A-CH-Raum optimal bedienen“, weiß Geschäftsführer Jürgen Beiglböck. „Wir können einen Mix aus leistungsfähigen Gesamtlösungen für die Bereiche Geomatik, Infosysteme, Datenmanagement und Reality Capturing in interessanten Märkten bearbeiten.“ Damit erzielte rmData im Jahr 2022 einen Umsatz von mehr als zehn Millionen Euro, wobei der Geschäftsbereich Infosysteme mit einem Wachstum von 22 Prozent expandierte und den stärksten Bereich der rmData Gruppe darstellt.

Für die kommenden Jahre hat sich rmData einiges vorgenommen. „Software-as-a-Service-Lösungen im Bereich Infrastruktur- und Anlagenmanagement für Kommunen, Verbände, Leitungsbetreiber und Bergbahnen. Hinzu kommen Software zum Arbeiten mit virtuellen Zwillingen von Gebäuden für Planer, Architekten, Bauingenieure, Elektroingenieure, Sanitär- und Heizungsingenieure, sowie leistungsfähige Gesamtlösungen für die Geomatik und das Vermessungswesen. Bei uns gibt es von der Software für das Büromanagement bis hin zur technischen Produktionssoftware alles aus einer Hand.“