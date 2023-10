Erweitertes Sortiment und Neueröffnungen bei Leier

Großbetriebe. 1965 begann die Erfolgsgeschichte – aus einem kleinen Markt wurde eine internationale Baustoff-Gruppe.

Das Familienunternehmen Leier Baustoffe geht auf einen Spar-Markt im burgenländischen Horitschon zurück. Aus dem Markt ist längst eine internationale Firmengruppe geworden, die im vergangenen Jahr einen Umsatz von 430 Millionen Euro – darunter sind Umsätze aus den Bereichen Immobilien, Autohandel und Maschinenbau – erwirtschaftete. Mittlerweile beschäftigt die Leier-Gruppe insgesamt rund 2800 Mitarbeiter. „Besonders erfolgreich und vor allem fit für die kommenden Jahre machen uns unsere laufenden und umfassenden Investitionen in unsere Werke“, unterstreicht das Geschäftsführungstrio Matthias Ebner, Michael Leier und Thomas Ebner. „Wir versuchen, sowohl bestehende Standorte als auch Neuakquisitionen auf einem technisch sehr hohen Niveau zu halten, um qualitativ hochwertige Produkte erzeugen zu können. Das bringt letztendlich auch den entscheidenden Vorteil.“

Die Zukunft: „In Österreich planen wir die Werksneueröffnung an unserem Standort in Kirchbach bei Graz. In Zurndorf haben wir das Produkt­sortiment um konstruktive Fertigteile, etwa zum Hallenbau, erweitert. Auch diese Schiene entwickelt sich gut. Im Bereich Gartengestaltung und Oberflächenbefestigung haben wir einige ganz neue Produkte in Entwicklung, die kommende Saison wird durch­aus spannend.“ Zudem wird das Portfolio an keramischen Ziegeln mit geschliffenen Ziegeln und Großformaten erweitert, um aktuellen Trends am Bau gerecht zu werden. Besondere Herausforderungen sind die aktuelle Kreditklemme speziell im Einfamilienhausbau, ein immer Mehr an Bürokratie und Vorschriften, und der Energiewandel mit den damit verbundenen zusätzlichen Belastungen.