Softwarelösungen müssen sicher sein

Sieger. rmData investiert doppelt in Cybersecurity – für die Kunden und für sich selbst.

Daten zählen zum Daily Business von rmData. Das Pinkafelder Unternehmen entwickelt für seine Kunden intelligente Software für das Kreieren, Integrieren, Organisieren und Analysieren räumlicher Informationen. „Man kann Kunden nur dann Sicherheit bieten, wenn man als Softwareanbieter im eigenen Unternehmen und bei den eigenen Mitarbeitern diese Herausforderung gut löst“, sagt Geschäftsführer Jürgen Beiglböck. „Die Gefahrenlage bei Cybersecurity verändert sich ständig. Daher ist es wichtig, sich sehr agil diesem Thema anzunehmen. Die Entwicklung, der Betrieb und das Monitoring unserer Softwarelösungen berücksichtigen daher die aktuellen Erkenntnisse, sodass unsere Kunden und Anwender nicht nur eine passgenaue, sondern auch sichere Software zur Bewältigung ihrer Aufgaben zur Verfügung haben.“

Um auf der sicheren Seite zu sein, muss man sich mit dem Thema Sicherheit laufend beschäftigen und die gefährdetsten Angriffsflächen bestmöglich technisch absichern. „Neben der technischen Absicherung der rmData-internen Produktionssysteme geht es jedoch auch sehr stark um die Bewusstseinsbildung bei den Mitarbeitern sowie um die sorgsame Auswahl von Fremdkomponenten für unsere Softwareanwendungen.“ In der Unternehmensgruppe gibt es einen monatlichen „IKT Round Table“. „In diesem sind neben dem IKT-Manager für die internen Softwareanwendungen und unseren Technologie- und Plattform-Managern für unsere Softwarelösungen für Kunden auch die Geschäftsführung vertreten“, erklärt Beiglböck. Gemeinsam wird beraten, ob Verbesserungsmaßnahmen notwendig sind. Durch die direkte Einbindung der Geschäftsführung können notwendige Schritte schnell in Angriff genommen werden – auch wenn dafür neue Investitionen notwendig sind.

„Und up to date bleiben wir als rmData durch eine gute Zusammenarbeit von externen Experten und am Thema interessierten Mitarbeitern. Glücklicherweise gibt es in unserem Unternehmen einige Personen, die am Thema Sicherheit und im Speziellen Cybersicherheit sehr interessiert sind und sich laufend einbringen.“

rmData bedient sich dabei spezialisierter Cybersecurity-Dienstleister. „Die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen im Unternehmen und in den Softwareprodukten übernehmen wir jedoch selbst oder in Zusammenarbeit mit Spezialisten“, meint Beiglböck.