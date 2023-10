Glogar hat bei Reinigung große Erfahrung

Kleinbetriebe. Glogar besticht mit leistungsfähigen Reinigungsanlagen und weckt damit das Interesse namhafter Firmen.

In St. Florian bei Linz ist die Glogar Umwelttechnik GmbH angesiedelt und wird von Peter Zeinhofer und Elisabeth Vatier geführt. Während Zeinhofer für Vertrieb, Einkauf und Technik zuständig ist, verantwortet Vatier die Finanzen. Glogar ist der Profi für alle Arten der industriellen Bauteilreinigung, maßgeschneiderte Reinigungsanlagen und Oberflächenchemie.

2022 konnte sich das Unternehmen über einen überproportionalen und schnellen Anstieg beim Auftragseingang freuen, der wieder auf dem Vorkrisenniveau lag. 8,6 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftete Glogar im Geschäftsjahr 2022. „Zwar hatten wir auf den Beschaffungsmärkten mit Preiserhöhungen und Rohstoffverknappung zu kämpfen, aber die über Jahre aufgebauten guten Partnerschaften mit unseren weltweit agierenden Partnern und Lieferanten ermöglichte es uns, unsere Kunden im Bereich der Oberflächenchemie immer mit Ware beliefern zu können“, sagt Zeinhofer. „Bei unseren Spritz- und Ultraschallreinigungsanlagen war die Situation speziell bei den Zulieferern von Elektrokomponenten sehr angespannt, aber auch hier konnten wir in den meisten Fällen die Anlagen termingerecht an unsere Kunden übergeben.“

Zudem konnte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 eine Reihe von namhaften, international tätigen Firmen von der Leistungsfähigkeit der Ultraschallreinigungsanlagen im High-Purity-Bereich überzeugen und dadurch große, langfristige Aufträge erhalten. „Unsere innovativen Reinigungs- und Trocknungsverfahren sowie eine Vielzahl von verfahrenstechnischen Optionen bieten uns die Möglichkeit, direkte Kooperationen mit unseren Kunden einzugehen und uns gemeinsam mit unseren Kunden stetig weiterzuentwickeln“, meint der Geschäftsführer.

Ein weiterer Meilenstein war 2022 der Gewinn bei einer EU-Ausschreibung für eine „Reinigungsanlage für U-Bahn-Komponenten“ in Deutschland. „Das wir uns als Kleinbetrieb gegen eine Vielzahl von Anbietern aus dem EU-Raum durchsetzen konnten, zeigt uns, wie leistungsfähig unsere Reinigungsanlagen sind und welche gute Arbeit das gesamte Glogar-Team leistet.“ Gegenwärtig hat Glogar die meisten Projekte im Bereich „Semiconductor“ (Halbleiterindustrie, Mikrochips, Siliziumwafer, Lithgraphiesysteme). „Aber auch Projekte im Bahnbereich zeigen, dass vermehrt in die Modernisierung von Schienenfahrzeugen und Wartungszentren in ­Europa investiert wird“, sagt Zeinhofer. Rückläufig sind aktuell Projekte im klassischen Maschinenbau (CNC- und Frästeilfertigung).

Die Prozessketten im Bereich Teile- und Oberflächenreinigung werden immer aufwendiger und nur Anbieter mit enormer fachlicher Kompetenz werden am Markt bestehen. „Die dadurch eintretende Marktbereinigung sehen wir definitiv als Chance weiter zu wachsen.“

Peter Zeinhofer beobachtet, dass die Anforderungen an die Bauteilsauberkeit ständig steigt. Durch die umfangreichen Erfahrungen in der Zwischen- und Endreinigung konnte Glogar zuletzt einige große Aufträge in der Halbleiterproduktion (Ventile, Kühlelemente, usw.), bei medizinischen Komponenten und bei optischen Komponenten (z. B. aus der Laser- und Sensortechnik) gewinnen. „Daher sehen wir für uns noch ein großes Potenzial. Aktuell haben wir einen noch nie dagewesenen Auftragsstand im Haus, welcher bis Ende 2025 reicht.“

Glogar-Team ausbauen

Eine der größten Herausforderungen für Glogar liegt darin, dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Ziel ist es, langjährige Mitarbeiter zu finden und zu fördern. „Da mit klassischen Instrumenten wie Inseraten und Suchen auf Jobplattformen kein Fachpersonal zu finden ist, setzt unsere HR-Abteilung vermehrt auf Social-Media-Recruiting mittels Neuro-Profiling“, sagt der Geschäfts­führer. (cs)