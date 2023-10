Fürtbauer baut auf höchste Kundenzufriedenheit

Kleinbetriebe. Fürtbauer steht für traditionsreiches Handwerk in einem kundenorientierten Meisterbetrieb.

Die Fürtbauer Dachdeckerei GmbH aus Laakirchen erwirtschaftete 2022 mit 17 Beschäftigten einen Umsatz von 3,3 Millionen Euro. Ein toller Erfolg in der fast hundertjährigen Firmengeschichte.

„Wir hatten 100 Prozent Kapazitätsauslastung. Dank des enormen Einsatzes des gesamten langjährigen Teams hatten wir zufriedene Kunden“, sagt Geschäftsführer Max Fürtbauer. 2022 war das Unternehmen für die Eindeckung der neuen weltbekannten Talstation der Schafbergbahn mit einer Dachfläche von mehr als 3000 m² am Wolfgangsee verantwortlich, worauf der Geschäftsführer besonders stolz ist. „Zugleich waren alle weiteren Projekte von Erfolg gekennzeichnet. Ob öffentliche Hand oder private Kunden. 2022 schließt somit an eine Reihe von sehr erfolgreichen Jahren an“, sagt Fürtbauer und hebt sein Team in den Mittelpunkt, dass eingespielt und professionell agierend diesen Erfolg erst möglich macht. Aber auch der Nachwuchs zeigt sich engagiert. „Unsere beiden Auszubildenden haben ihre Gesellenprüfung für den Doppelberuf Dachdecker/Spengler erfolgreich abgelegt. Besonders freut mich, dass uns Lehrling Daniel Emnik, welcher aus Afghanistan geflohen ist und dem eine Abschiebung drohte, Oberösterreichs bester Spenglerlehrling geworden ist.“ Trotzdem stellen die aktuellen Entwicklungen und massiven Preiserhöhungen der Lieferanten eine große Herausforderung für den Betrieb dar. „Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung von meinem Vater Gerhard Fürtbauer wurden diese frühzeitig erkannt und dementsprechend abgefedert.“ Man blickt der Zukunft zweigeteilt entgegen. Einerseits machen Fachkräftemangel und wirtschaftliche Entwicklungen Sorgen. Andererseits vertraut Fürtbauer auf seine Qualitäten.