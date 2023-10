The fitness company boomt wie die Branche

G. Wurpes, Gründer the fitness company

G. Wurpes, Gründer the fitness company Mirja Geh

Mittelbetriebe. Fitness company startete einzigartige Fitnesslösung, die sportliche Aktivitäten mit Infotainment verknüpft.

Die von Gottfried Wurpes gegründete fitness company Handels GmbH ist exklusiver Vertriebspartner von Technogym in Österreich, Slowakei und Tschechien. Technogym ist einer der weltweit führenden Hersteller von Ausdauer-, Reha-, Fitness und Krafttrainingsgeräten. 2022 erzielte the fitness company einen Umsatz von knapp 30 Millionen Euro. „Die gesamte Branche erlebt in den verschiedenen Segmenten weiterhin ein starkes Wachstum und hat vielfältige Möglichkeiten für uns geboten, unsere digitalen Dienstleistungen auszubauen und neue Kunden bzw. Zielgruppen zu erreichen“, sagt Wurpes.

2022 konnte das Leondinger Unternehmen eine langfristige vertragliche Vereinbarung mit dem ORF treffen und die App der ORF-TVthek auf der digitalen Plattform Technogym Live implementieren. „Wir erreichen mit dieser Plattform täglich rund 250.000 Nutzer in Fitnessclubs, Hotels, Sporteinrichtungen und privaten Gyms in ganz Österreich.“

The fitness company investiert seit einigen Jahren in digitale Services. „Auf Unternehmensebene sind alle Workflows voll digitalisiert und die komplette Customer Journey von Technogym ist digital abgebildet“, sagt Wurpes. „Auf Kundenebene geht der Trend in Richtung digitale Trainingspläne, digitale Coaches, digitale Sessions und auch digitale Begleitung durch KI.“

Für den Visionär gehören automatisierte Trainingsanpassungen mittlerweile genauso zum Standard, wie das Tracking diverser Sportarten, sowohl in- als auch outdoor. „Wir sind mit den großen digitalen Anbietern wie Garmin, Polar, Strava, Zwift und vielen anderen vernetzt und können so auf unseren Technogym-Fitnessgeräten ein völlig neues Trainingserlebnis anbieten.“