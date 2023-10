TSF etabliert sich als Top-Reedereiagentur

Mittelbetriebe. Das Unternehmen TSF aus Eberstalzell zeigt trotz kleinem Team enorm große Performance.

Die TSF ist eine internationale Reedereiagentur. Ungefähr 300 verschieden Fährverbindungen in Europa werden von rund 80 Reedereien bedient. TSF hat bei allen diesen Reedereien eine Kontoverbindung und ist in der Lage, für die Transportwirtschaft einen 24/7 Buchungsservice zu stellen. Im Jahr 2022 konnte der Umsatz aufgrund der Marktkonzentration weiter ausgebaut werden. Knapp 40 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftete das von Rupert Trawöger geführte Unternehmen im Geschäftsjahr 2022. „Es gibt in Europa nur eine Handvoll Agenturen, die unseren Servicegrad erreicht haben. Wir zählen zu den Top Fünf in diesem Geschäftszweig europaweit.“

Im besonders kompetitiven Fährverkehr am Ärmelkanal hat sich eine neue Fährgesellschaft etabliert (Irish Ferries). „Die TSF ist sehr stolz, für diese Reederei die Vertretung für Deutschland, Österreich, Tschechien und Ungarn gewonnen zu haben“, so der Geschäftsführer. „Dieses Vertrauen des Schifffahrtsunternehmens ist ein Beweis für die Nachhaltigkeit unseres Betriebes. Wir konnten die Marke Irish Ferries erfolgreich in diesen Märkten installieren.“

Aber die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen zeigen Wirkung. „Die Kreditfähigkeit der Kunden wird von Monat zu Monat immer angespannter. Es gilt einerseits, die Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen, andererseits Zahlungsausfälle zu vermeiden.“ Zweitens betont Trawöger, dass der Brexit auf allen Linien aus der EU nach Großbritannien einen viel größeren Verwaltungsaufwand mit sich gebracht hat. Es ist eine große Herausforderung für das Personal, diese Aufgaben zu meistern. „Aufgrund des sehr hohen Automatisierungsgrades schaffen wir mit nur sieben Mitarbeitern bis zu 14.000 LKW-Buchungen im Monat.“