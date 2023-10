Kröswang vertraut auf Kompetenz seiner Mitarbeiter

Großbetriebe. Umgehend nach der Pandemie war der Frischeprofi wieder voll lieferfähig und überzeugte mit Topperformance.

Die Kröswang Holding GmbH beliefert seit mehr als 40 Jahren Gastronomie, Hotellerie und Großküchen mit frischen und tiefgekühlten Lebensmitteln und erwirtschaftete 2022 mehr als 320 Millionen Euro – das mit Abstand erfolgreichste Geschäftsjahr in der Kröswang-Unternehmensgeschichte. „Nach den großen Herausforderungen während Corona konnten wir 2022 nahtlos unseren Erfolgsweg der letzten Jahrzehnte fortsetzen“, sagt Manfred Kröswang, der sich die Geschäftsführung mit Christian Toberer teilt. Die Lebensmittelbranche war von der Coronakrise besonders stark betroffen. Trotzdem: „Wir haben in den zwei schwierigen Jahren keinen einzigen Mitarbeiter gekündigt, weil wir wussten, dass es wieder bergauf gehen wird und wir uns dann speziell in unserer Branche durch die Qualität guter Mitarbeiter hervorheben.“ 2023 wird für Kröswang erneut ein Rekordjahr (Wachstum von rund 20 Prozent zu 2022).

Das Thema Lebensmittel wird aktuell so intensiv diskutiert wie nie zuvor. „Einerseits will jeder Bio oder regionale Ware, andererseits gibt es große Diskussionen über zu hohe Preise bei Lebensmitteln, sowohl im Einzelhandel als auch in der Gastronomie“, sagt Kröswang. „Während in den letzten Jahren die Nachfrage nach hochwertigen und regionalen Lebensmitteln permanent gestiegen ist, merken wir in den letzten Monaten, dass auch die ‚Preiseinstiegsware‘ bei manchen Gastronomen wieder wichtiger wird, damit sie ihren Kunden leistbare Gerichte anbieten können.“ Mit Zunahme des Personalmangels werde es in Zukunft wichtiger, „intelligent“ einzukaufen. „Die Wertschöpfung muss nicht mehr zu 100 Prozent in der Küche stattfinden, sondern man bedient sich insbesondere der Frische-Convenience-Produkte.“