Wintersteiger ist Lösungsanbieter im B2B-Bereich

Zum 70-Jahr-Firmenjubiläum glänzt der Innviertler Leitbetrieb mit Umsatzplus und Rekordergebnis.

Die Wintersteiger AG mit Firmenzentrale in Ried im Innkreis ist eine international aufgestellte Maschinen- und Anlagenbaugruppe und hat sich zum Weltmarktführer in den Divisions Sports, Seedmech und Woodtech entwickelt. 223 Millionen Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2022 bedeuten ein Wachstum der Wintersteiger Gruppe um 33 Prozent. „Besonders freut uns der Umsatzzuwachs für das Geschäftsfeld Sports in Nordamerika“, sagt CEO Florestan von Boxberg. Starke Nachfrage beobachtet die Geschäftsführung zudem in der Division Seedmech. „Saatzüchter arbeiten mit voller Kraft an der Entwicklung von neuen Saatgutsorten und Wintersteiger hat sein Produktportfolio modernisiert, digitalisiert und seine Marktführerschaft weiter ausgebaut.“ 2022 legte Wintersteiger eine gesunde Basis, um den Konzern in einer Holding-Organisation in die Zukunft zu führen. Neben den vier Markt-Divisions wird die Division Operations mit Standorten in Österreich und Deutschland den zentralen Maschinenraum der Gruppe bilden und die Industrialisierung der wesentlichen Maschinenbauprodukte verantworten. „Die Wintersteiger Holding AG wird dafür sorgen, dass die Themen Finanzen, IT, HR, Legal, Marketing und M&A vorangetrieben und konsequent weiterentwickelt werden, sodass wir unseren ambitionierten Wachstumspfad nicht verlassen“, sagt CFO Harold W. Kostka.

Wintersteiger kaufte 2022 auch zwei Firmen zu, einerseits mit der mehrheitlichen Übernahme an der HEMA Maschinenbau GmbH in Frickenhausen (DE) sowie einer Beteiligung an der Digitalagentur Moonshiner in Wien, einem Vorreiter im Bereich der digitalen Transformation. Wintersteiger wird mit der Akquisition die Digitalisierung seiner Produkte deutlich beschleunigen.