Ringer setzt auf diverse IT-Lösungen

Sieger. Der Spezialist für Gerüste und Schalungen beugt bei Cybersecurity umfassend vor.

Die Ringer GmbH wurde 1944 in Vöcklabruck als Werkzeugschmiede von Stefanie Ringer gegründet. Anfang der 1990er-Jahre übersiedelte der Sitz des Familienunternehmens ins benachbarte Regau. Mittlerweile wird der Spezialist für Gerüste und Schalungen von Peter Rungger und Robert Traxl geleitet. In der Geschäftsführung sind aber auch die Eigentümer Markus, Thomas, Peter und Philipp Ringer.

Das Unternehmen beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Cybersecurity. Ausschlaggebende Motivation, intensiver in diesen Bereich zu investieren, kam durch die öffentlich gewordenen Fälle von Cyberkriminalität. „Diese Vorfälle führten bei uns zu einer vertieften ­Auseinandersetzung“, sagt Peter Rungger. Die Ringer GmbH betreibt z. B. ein neu etablierte ERP-System, welches in der Cloud betrieben wird. „In den vernetzten digitalen Prozessen führen Angriffe nicht nur zum Stillstand der Prozesse, sondern es kann viele Wochen dauern, bis diese wieder stabil laufen, wie aktuelle Beispiele aus diversen Fällen leider auch gezeigt haben“, meint Rungger. Das Thema Cybersecurity ist bei der Ringer GmbH in der IT-Leitung in enger Abstimmung mit der Geschäftsleitung verortet. Durch den Einsatz verschiedener IT-Lösungen, die stets auf dem neuesten Stand gehalten werden, kann das Unternehmen bestmögliche Cybersecurity sicherstellen. „Dazu gehören auch redundante Systeme, um die Ausfall­sicherheit zu gewährleisten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der kontinuierlichen Information und Schulung der Mitarbeiter. Dies stellt sicher, dass sie für aktuelle Bedrohungen sensibilisiert sind“, sagt Robert Traxl, der die technische Geschäftsführung innehat und erklärt, dass organisatorische Regelungen regelmäßig überprüft und nachgeschärft werden. „Zum Beispiel im Umgang mit vermeintlichen Mails von Geschäftsleitung oder Eigentümern, um auf CEO-Fraud-Mails angemessen zu reagieren. Unsere überschaubare Größe ermöglicht zudem eine direkte Abstimmung.“

Bei dem Familienunternehmen ist man generell stolz auf die proaktive Rolle der IT-Leitung. Die Ringer GmbH hat mit einer eigenen Cyber-Risk-Versicherung ein zusätzliches Sicherheitsnetz eingezogen, da niemand zu 100 Prozent sicher ist. Im Falle von Cyberangriffen ist die Organisation somit nicht nur finanziell abgesichert, sondern es werden externe Profis zur Verfügung gestellt, sollte der schlimmste Fall eintreten.