Meritas: Einschränkung ist zweitrangig

Sieger. Geschäftsführerin Melanie Hofinger setzt sich für Chancengleichheit ein.

Von der Gesamtbelegschaft von 43 Personen beschäftigt die Meritas Holding GmbH neun Menschen mit Behinderungen (MmB) – mit über 20 Prozent ein beeindruckend hoher Anteil. „Wir haben nie darüber nachgedacht, ob wir Menschen mit Inklusion beschäftigen, sondern schlichtweg nach Mitarbeitern gesucht und diese Personen haben sich initiativ bei uns gemeldet. Das hat uns einen großen Bewerbungsaufwand erspart“, sagt Firmeneigentümerin Melanie Hofinger. Sie übernahm 2018 im Rahmen eines Management-Buy-out als junge Verkaufsleiterin des Veritas Verlags die traditionelle Veritas Kunst- und Buchhandlung in Linz und gründete die Melanie Hofinger GmbH. Die bekannte Linzer Buch- und Kunsthandlung erhielt den Namen „Veritas by Melanie Hofinger“. Letztes Jahr wurde der Firmennamen von Veritas in Meritas umbenannt. Er spiegelt die Firmenphilosophie von Melanie Hofinger wider, denn das lateinische Wort Meritas bedeutet „sich verdient machen“. Neben der Zentrale in der Linzer Innenstadt gehören zur Holding auch weitere Standorte in Linz, Ebelsberg, Mauthausen, Lambach und Eferding. Neben Büchern, Büroartikeln und Spielwaren liegt ein Schwerpunkt des Unternehmens auch auf dem Thema „Kerzen“ – für die unterschiedlichsten Anlässe, von der Taufe über Hochzeit bis hin zur Trauer. Es gibt ein hauseigenes Kerzenatelier fürs Kerzenverzieren. Vor allem im Bereich Kerzendesign konnte die Geschäftsführerin in letzter Zeit Menschen mit Behinderungen als neue Teammitglieder gewinnen. „Hier haben wir mit NEBA-Betriebsservice kooperiert und dadurch in einem Bereich, der nicht leicht zu besetzen ist, viele Bewerbungen erhalten.“

Firmenkultur

Im Unternehmen sind Menschen mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen angestellt. Beschäftigt sind sowohl psychisch erkrankte Personen als auch Menschen, die körperliche Beeinträchtigungen haben, wo z. B. Heben und Tragen Belastungen darstellen. Im Team sind aber auch Autisten und Gehörlose. Grundvoraussetzung ist, dass der Wille zur Arbeit gegeben ist. Wichtig ist, dass alle Mitarbeiter im Boot sind. Werte wie wechselseitiger Respekt und Achtsamkeit spielen eine große Rolle. Die Loyalität der Mitarbeiter ist stark ausgeprägt. Gleichzeitig werden durch die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen auch ganz gezielt neue Kundenzielgruppen angesprochen.