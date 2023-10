Loytec: Gebäudeautomation der neuesten Generation

Mittelbetriebe. Loytec Electronics setzt auf offene und standardisierte Kommunikationsprotokolle.

Gegründet 1999, gehört die Loytec Electronics GmbH zu den führenden europäischen Anbietern von intelligenten Netzwerkinfrastrukturprodukten und Automationslösungen für die Gebäudeauto­ma­tion. Im Fokus stehen Lösungen zur Vernetzung von Gebäuden und Liegenschaften, wobei Methoden des sicheren Datenfernzugriffs über das Internet, der Benachrichtigung, wie auch Funktionen zur Datenerfassung, Informationsdarstellung und Datenspeicherung bereitgestellt werden. Damit konnte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 23,4 Millionen Euro einfahren.

„Unser Erfolg ist eine Kombination aus Produktentwicklung am Zahn der Zeit, unserer Kundennähe durch eine stetig wachsende Vertriebsstruktur quer über Europa und unserem soliden Wissen über Marktbedürfnisse und kommende Anforderungen“, sagt Geschäftsführer Hans-Jörg Schweinzer. „Kurze Reaktionszeiten, Verlässlichkeit und die Anwendung neuester Technologien schaffen Vertrauen bei unseren Kunden.“

Zugute kam Loytec, dass man zu Beginn der Coronakrise über ein gut gefülltes Lager an Rohmaterial verfügte: „Als die globale Logistikkette ins Stocken kam, sind wir dank unserer hauseigenen Produktion eine lange Zeit lieferfähig geblieben.“

In Zukunft möchte Loytec im Retrofit-Bereich Projekte gewinnen, wobei eigene, bereits entwickelte Bluetooth-Lösungen für die Gebäude­automation kostengünstige und effiziente Lösungen darstellen. Damit können die in der EU-Taxonomie-Verordnung festgelegten 30 Prozent Energie­einsparung in bestehenden, kommerziell genutzten Gebäuden realisiert werden, ohne in jedem Raum neue Leitungen zu verlegen.