Mayr-Melnhof Karton als Ersatz für Kunststoffe

Großbetriebe. Mit Expansion & Investitionen in nachhaltige Technologien & erneuerbare Energien bleibt Mayr-Melnhof top.

Die Mayr-Melnhof Gruppe ist ein weltweit führender Produzent von Karton und Faltschachteln, Kraftpapier und ungestrichenen Feinpapieren für verschiedene Endanwendungen. In den vergangenen drei Jahren wurde die strategische Transformation für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Wachstumsmöglichkeit bei nachhaltigen und innovativen Verpackungslösungen implementiert.

„Die Zielsetzung ist es, bei Konsumentenverpackungen aus dem erneuerbaren Rohstoff Holz die Marktführerschaft in Europa auszubauen“, umreißt CEO Peter Oswald den Konzernkurs. „Im Zentrum standen die strategischen Akquisitionen von Karton- und Papierfabriken sowie der Erwerb von Essentra Packaging, welcher Mayr-Melnhof als globalen Player im Bereich Pharma-Sekundärverpackungen positioniert und mehr Innovation und Investitionen in Nachhaltigkeit ermöglicht.“ Weitere Investitionen tätigte die Gruppe in drei großen Werken für Altpapierkarton, was zu einem geringeren Energie- und Wasserverbrauch und höherer Produktivität führte. Der Umsatz stieg um 52 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro.