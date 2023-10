Bei PumpenOase bleibt Wasser in Bewegung

Kleinbetriebe. PumpenOase beliefert Professionisten, und auch bei Schwimmbecken kommen Pumpen aller Art zum Einsatz.

Das Produktangebot der PumpenOase Handels GmbH mit Sitz in Vitis deckt alle Bedürfnisse rund ums Wasser ab, im Portfolio befindet sich eine große Palette von elektrischen Wasserpumpen und Pumpensystemen für den professionellen Markt. Zudem werden UV-Entkeimungsanlagen, Enthärtungsanlagen, Technik für Schwimmteiche und Heizungszubehör sowie Produkte der Schwimm­badtechnik angeboten. Das Unternehmen besteht seit 2010 und konnte 2022 unter der Geschäftsführung von Birgit Rafetseder einen Umsatz von rund neun Millionen Euro erwirtschaften. Dabei entfielen etwa 50 Prozent auf Pumptechnik, 35 auf Schwimmbadtechnik und 15 Prozent auf Systeme zur Wasseraufbereitung.

Der Slogan „Der Waldviertler Großhändler mit dem richtigen Wissen und der notwendigen Erfahrung“ ist für Rafetseder Programm und der Weg zum Erfolg: „In einer Welt, in der sich Unternehmen ständig wandeln müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, sind wir stolz darauf, ein Familienunternehmen zu sein, das sich durch außergewöhnliche Flexibilität auszeichnet.“ Von Beginn an setzte der Betrieb auf ein engagiertes Team, das bemüht ist, Kundenanfragen rasch zu bearbeiten und auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden einzugehen. „Dieser besondere Service wird in der Branche hoch gelobt. Außerdem investierten wir in unser Lager. Dies ist ein weiterer Grund, weshalb Kunden auf uns zählen können, denn wir gewährleisten eine beeindruckende Lieferfähigkeit.“

Konsequente Arbeit

Die Geschäftsführerin ist stolz darauf, dass ihr Unternehmen bei den Fachhändlern in ganz Österreich sehr positiv wahrgenommen wird: „Das zeigt, dass unser hohes Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit Früchte trägt und uns zu einem vertrauenswürdigen Partner macht.“

Laufende technische Neuerungen machen auch vor Pumpen aller Art nicht halt, deshalb liegt für Rafetseder der Fokus vermehrt auf frequenzgesteuerter und energieeffizienter Pumpentechnik. „In diesem Bestreben erhalten wir wertvolle Unterstützung von den Herstellern und Partnern. Es wird kontinuierlich an der Optimierung der hochwertigen Produkte gearbeitet, um den bestmöglichen Nutzen für unsere Kunden und unsere Umwelt zu gewährleisten“, unterstreicht die Geschäftsführerin die Bedeutung der Nachhaltigkeit auch bei Pumpen.

Das Glück des Tüchtigen sorgte bei PumpenOase dafür, dass weder die Pandemie noch die Energiekrise dramatische Auswirkungen auf das Unternehmen hatten. „Die Fertigstellung des Zubaus unseres Lagers fiel knapp vor die Coronazeit und auch vor die Energiekrise“, so Rafetseder. „Die Verdoppelung des Lagers hat sich als äußerst vorausschauend erwiesen. Dank der strategischen Maßnahme konnten wir somit auch während der Energiekrise uneingeschränkt lieferfähig bleiben.“

In den kommenden Jahren werden sich Rafetseder und ihr 22-köpfiges Team verstärkt mit der Preisentwicklung auseinandersetzen müssen: „Dies ist generell mit der allgemeinen wirtschaftlichen Lage verknüpft und zum Teil nicht beeinflussbar. Der Preiskampf wird wahrscheinlich noch enormer werden. Eine weitere anhaltende Herausforderung bleibt der Fachkräftemangel. Qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gewinnen und langfristig zu binden, ist zweifellos eine zunehmende Schwierigkeit. Unser Familienunternehmen bietet hier jedoch entscheidende Vorteile.“ Ebenso wird es in Zukunft immer entscheidender, auf aktuelle Trends am Markt rasch zu reagieren. „Wenn ein wesentlicher strategischer Geschäftsbereich stagniert oder rückläufig ist, muss rasch gehandelt werden“, weiß Rafetseder. „Und es müssen alternative Geschäftsbereiche gefunden und aufgenommen werden. Wir sind mittlerweile im Sortiment recht breit aufgestellt. Das möchten wir auch so beibehalten.“