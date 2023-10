SOP: Digitalisierungssupport für Schulen und Universitäten

Kleinbetriebe. „Gemeinsam einen Schritt voraus – wir denken Zukunft“, so das Motto von SOP Hilmbauer & Mauberger.

Der Betrieb von Johann Hilmbauer und Gerald Mauberger ist spezialisiert auf Softwarelösungen und gilt als idealer Ansprechpartner für Hochschulen, Schulen und Unternehmen, wenn es um IT-Dienstleistungen und Digitalisierung geht. Das zeigt sich bei der Umsatzverteilung des Betriebs mit 59 Mitarbeitern und zwei Geschäftsführern: Vom Gesamtumsatz von mehr als fünf Millionen Euro entfielen 73 Prozent auf den Hochschul- bzw. Universitätsbereich.

Die Pandemie zeigte auf, dass auf Seiten der Kunden von SOP Hilmbauer & Mauberger die Notwendigkeit einer verstärkten Digitalisierung besteht, darunter fielen die Onlineverwaltung von Erasmus+ und Aufenthalten als virtuelle Mobilität. Die Steigerung des Budgets durch die EU für die Erasmus+ Programmgeneration 2021 bis 2027 sorgte dafür, dass den Universitäten mehr finanzielle Mittel zur Verfügung standen. „Die konsequente Verfolgung der Unternehmensziele und dadurch die Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Reputation unserer Produkte in Europa und weltweit, die Offenheit und Flexibilität gegenüber sich ändernden Situationen, wie Home-Office und virtuellem Arbeiten, und die Bindung der Mitarbeiter durch Anreizsysteme wie variable Arbeitszeiten, Bonusmodelle und Social Benefits haben zum Erfolg beigetragen“, so die Geschäftsführer Hilmbauer und Mauberger.

Risikobereitschaft

Das Unternehmen zeigt Risikobereitschaft, um neue Geschäftsbereiche wie die digitale Schule und den Smart-Boards-Verkauf zu erschließen. In Zukunft setzt SOP Hilmbauer & Mauberger auf die Unterstützung und Implementierung des Projekts EWP (Erasmus without Paper) der EU in den Softwareprodukten.