Ohne die Teile von Illichmann wäre der Alltag undenkbar

Mittelbetriebe. Überall dort, wo sich im Kleinen und Großen etwas mechanisch bewegt, sind meist Wälzlager im Einsatz.

Sie sind unscheinbar und werden im Volksmund „Kugellager“ genannt – sind aber eigentlich Wälzlager. Bei ihnen verringern rollende Körper zwischen einem Innen- und Außenring die Reibung und ihre Einsatzgebiete sind in vielen Geräten, in denen sich Bauteile drehen, beinahe unendlich: Sie reichen vom Elektromotor, von Rädern, Haushaltsgeräten über Schaltgetriebe bis zu Bergbaumaschinen und Industrieventilatoren. Wälz­lager werden überall gebraucht, was die Branche des Betriebs aus Obersdorf krisensicher macht. „Der Umzug in unser neues Firmengebäude und die dadurch massiv verbesserten Abläufe und Prozesse sowie erweiterte Lagerflächen“, nennt Geschäftsführer Bernhard Illichmann einige der Eckpfeiler, die der Illichmann Wälzlager Import Export GmbH im Vorjahr einen Umsatz von mehr als 18,4 Millionen Euro brachte. In Krisenzeiten kam für Illichmann ein Investitionsstopp nie in Frage: „Trotz Corona haben wir investiert und nicht abgewartet. Diese Entscheidung hat sich schon 2021 bezahlt gemacht. Im Jahr 2009 hatten wir, wie viele Unternehmen, die Investitionen gestoppt. Diesen ,Fehler‘ wollten wir nicht wiederholen.“

Deshalb bleibt die Erweiterung der Lagerfläche Thema, genauso wie die Verbreiterung des Sortiments. Digitalisierung, den Ausbau des Webshops und die Erschließung neuer Märkte bzw. weitere Marktgewinnung außerhalb Europas nennt Illichmann als Aufgaben für die Zukunft. In puncto Energie ist Illichmann Wälzlager dank eigener PV-Anlage von den Verteuerungen nicht sehr betroffen. Allerdings bereitet dem Geschäftsführer der Umstieg auf die E-Mobilität in der Automobilbranche Sorgen: „Diese Wandlung wird viele Arbeitsplätze treffen und unsere Branche verändern.“