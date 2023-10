Mewa: Nachhaltige Sauberkeit für Arbeitskleidung

Mittelbetriebe. In der Reinigungsbranche sind Nachhaltigkeit, Umweltschutz und ökologische Arbeitsweise ein Megatrend.

Seit mehr als 50 Jahren bietet Mewa in Österreich die unterschiedlichsten Betriebstextilien mit Rundumservice an: Berufs-, Schutz- und Businesskleidung, Mehrwegputztücher, Ölauffang- und Fußmatten, Handtuchrollen sowie Teilereiniger werden bereitgestellt, geliefert, geholt, gewaschen, bei Bedarf in Stand gehalten oder bei Verschleiß ersetzt. Hinzu kommen Produkte für den Arbeitsschutz.

Der Betrieb aus Schwechat-Rannersdorf betreut rund 8600 Kunden in Österreich aus den diversesten Branchen, wobei der Service von Mewa eine zeitsparende und professionelle Alternative zum Kauf von Produkten darstellt, erläutert Bernd Fekete­földi, kaufmännischer Geschäftsführer von Mewa Österreich. Die 252 Beschäftigten generierten vor allem in den Sparten Berufsbekleidung und Mehrwegputztücher einen Umsatz von 46,5 Millionen Euro (2022).

Für die rund 75,9 Millionen Putztücher, 3,1 Millionen Kleidungsstücke und mehr als 100.000 Fußmatten, die jährlich bei Mewa in Österreich gewaschen werden, gibt es spezielle Wasch­straßen. Dabei stellt Nachhaltigkeit den Kern des Geschäftsmodells dar, so Feketeföldi, man setzt auf Mehr­weg­kreislauf durch langle­bige Produkte und ressour­cen­schonende Prozesse.

„Bei der Wahl von Berufskleidung stehen in der Regel Komfort, Funktionsfähigkeit und Qualität der Produkte im Vordergrund, doch mittlerweile ist Nachhaltigkeit ein Megatrend geworden, der auch seitens des Marktes und der Kunden vermehrt zu spüren ist. Mit ,Peak‘ hat Mewa die erste Kollektion aus Recyclingmaterial auf den Markt gebracht und dabei Pionierarbeit in Sachen innovativer Textiltechnologie ­geleistet, die 2023 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet wurde.“