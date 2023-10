Novomatic: mit Sonnenstrom durch die Energiekrise

Großbetriebe. Novomatic konnte im vergangenen Jahr sowohl den Umsatz als auch die Mitarbeiteranzahl erhöhen.

Einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt hat seinen Unternehmenssitz in Gumpoldskirchen. „Das Geschäftsjahr 2022 ist für den Konzern durchaus erfolgreich verlaufen, wobei die hohe Qualität der Produkte und deren gute Performance maßgeblich für das spürbare Wachstum in allen Bereichen verantwortlich waren“, vermelden die beiden Vorstände Johannes Gratzl und Ryszard Presch. „Dadurch konnten wir im Jahr 2022 den Umsatz des Novomatic-AG-Konzerns auf mehr als 2,8 Milliarden Euro erhöhen. Gleichzeitig wurde die Mitarbeiteranzahl um 13 Prozent auf rund 24.000 gesteigert.“

Zurückzuführen sei der Erfolg auf gezielte Investitionen in neue Produktentwicklungen und Technologien, sowie deren hohe Qualität und ausgezeichnete Performance auf den internationalen Märk­ten. „Der weltweite Erfolg von Novomatic basiert auf einem einzigartigen dualen Geschäftsmodell“, erklären die Vorstände. „Einerseits als Entwickler und Produzent von Hightech-Gaming-Equipment und andererseits als Betreiber von weltweit rund 2100 eigenen Spielstätten, wie Spielbanken, elektronischen Casinos und Sportwettfilialen. Derzeit exportieren wir innovative Gaming-Technologien, Casino-Systemlösungen sowie internationalen Blockbuster-Spielecontent in mehr als 100 Länder.“

Die Energiekrise hat Novomatic dennoch betroffen: „Dieser Entwicklung konnten wir durch gezielte Maßnahmen entgegenwirken, indem wir selbst in nachhaltige Energieversorgung investieren, etwa den Ausbau von PV-Anlagen in unseren zentralen Kernmärkten (z. B. SP, NL), aber auch hier am Headquarter in Gumpoldskirchen, wo bis zum Jahresende 2023 die größte Dachfotovoltaikanlage Niederösterreichs entsteht.“