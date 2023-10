Gerecht § Intelligent § Arbeiten

Krömer: KI ist, was sie ist. Wie bei allen technischen Entwicklungen sind Unternehmen gut beraten, sich aktiv darauf einzustellen, und die Chancen zu nutzen, auch wenn es rechtliche Begleitmaßnahmen erfordert. Eine große praktische Herausforderung liegt in der Personalentwicklung: Unsere Generation hat das Wissen und die Erfahrung, um die „Arbeitsleistung“ von KI zu bewerten und gegebenfalls zu korrigieren. Eine wichtige Aufgabe wird es daher sein, die nächste Generation, die sich gemeinsam mit KI Wissen und Erfahrungen aneignet, so zu schulen, dass sie in der Lage ist, KI kritisch zu hinterfragen und zu kontrollieren.