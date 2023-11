The time for an Executive MBA is now

Investition. Warum Weiterbildung in Zeiten der Krise besonders wertvoll ist.

Viele Führungskräfte und High Potentials stellen sich dieser Tage die Frage: Sind die aktuell krisengeschüttelte Zeit und die Inflation der richtige Zeitpunkt, einen MBA zu machen? „Auf jeden Fall“, sagt Barbara Stöttinger, Dekanin der WU Executive Academy. Das einzig risikofreie Investment auch in unsicheren Zeiten ist die Investition in sich selbst: in die eigene Weiterentwicklung – mit einem hervorragenden Return on Investment (ROI). Die Erfahrungen haben gezeigt, dass Menschen gerade die Krise dazu nutzen, sich für den nächsten Karriereschritt bereit zu machen.

GEMBA

Führung will dabei gelernt sein, denn die Fähigkeit, sich in der dynamischen globalen Geschäftswelt zu behaupten und sinnvolle Entscheidungen zu treffen, ist entscheidend für die Entwicklung eines Unternehmens. Der Global Executive MBA (GEMBA) der WU Wien vermittelt die erforderlichen Führungs- und Managementfähigkeiten, um auf internationaler Ebene erfolgreich zu sein. Karrierepotenzial soll entfaltet werden, damit man sich als globaler Führungsexperte positionieren kann.

Die Kombination aus herausragender akademischer Exzellenz, internationaler Ausrichtung und praxisorientiertem Lernen punktet bei dem GEMBA der WU Wien. Studierende profitieren von erstklassigen Dozenten, die sowohl aus der akademischen Welt als auch aus der Industrie stammen und ihre Einblicke und Erfahrungen teilen.

Der GEMBA ist eine international ausgerichtete, innovative Partnerschaft zwischen der University of Minnesota und der Wirtschaftsuniversität Wien (WU Wien). Die Lehrveranstaltungen finden sowohl an der WU Wien als auch an renommierten Partnerinstitutionen weltweit statt.

Finanzieller ROI

Und die Ausbildung macht sich bezahlt. Um den Erfolg eines Investments quantifizieren zu können, muss es ganz konkrete Zielsetzungen geben. Erst dadurch lässt sich ein Vorher/Nachher-Vergleich anstellen. Bei anwenderrelevanten Hard-Skills- und Fachschulungen, etwa im Sales-Projektmanagement oder IT-Bereich ist ein solcher Vergleich recht einfach, da ganz konkrete Zielzahlen herangezogen werden können. Auch beim Gehalt oder neuen Jobangeboten aufgrund eines absolvierten MBA ist die Vorher-/Nachher-Bilanz einfach zu berechnen. Bei Soft Skills geht das auch, ist aber etwas schwieriger abzubilden.

Kompetenzerweiterung

An erster Stelle geht es bei jeder Weiterbildung darum, neues Wissen und neue Fähigkeiten zu erwerben – gerade in sich stark verändernden Zeiten werden Anpassungs- und Veränderungsfähigkeit als wohl wichtigste Kompetenzen für Führungskräfte im 21. Jahrhundert genannt. Neben dem Erwerb neuester Tools und Methoden geht es aber zunehmend auch darum, das entsprechende Mindset zu schulen. Für Organisationen ist Weiterbildung ein wichtiger Hebel, um stetig zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Wirksame Strategien zu entwickeln, um geeignete Mitarbeiter für neue Themen zu rekrutieren und diese weiterzubilden, wird schwieriger und immer wichtiger. Die Lösung: gezielte interne Aus- und Weiterbildung.

Das Netzwerk

Ein weiterer wichtiger Grund, sich für eine Weiterbildung zu entscheiden, ist das Netzwerk. Aus Organisationssicht geht es nicht zuletzt auch um einen wesentlichen Beitrag zur Organisationskultur, indem sie ihren Mitarbeitern die Möglichkeit bietet, sich abseits des beruflichen Alltags auszutauschen, näher kennenzulernen und gemeinsam über zukünftige Entwicklungen nachzudenken. Zum anderen erkennen viele Unternehmen, welche positiven Auswirkungen es hat, wenn die eigenen Mitarbeiter gemeinsam mit jenen anderer Unternehmen lernen.

Der einzigartige Mehrwert

In der bisweilen recht eindimensional geführten Diskussion, ob und ab wann sich etwas rechnet, werden ganz außergewöhnliche Nebeneffekte, die Weiterbildung mit sich bringt, oft vernachlässigt.

Stöttinger dazu: „In Gesprächen mit Studierenden und Absolventen hat sich gezeigt, dass abseits von Wissenserweiterung und Netzwerkausbau sehr oft Aspekte wie mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, mehr Mut oder Durchsetzungsvermögen als positive Auswirkungen auf ihre tägliche Arbeit genannt werden. Auch die Zufriedenheit mit der beruflichen Situation und die Leidenschaft, mit der jemand für ein Thema ‚brennt‘, steigen nachweislich.“ Zudem schärft Weiterbildung den Blick über den Tellerrand, man identifiziert neue Möglichkeiten und Perspektiven und erkennt, wo und wie man selbst am besten wirksam werden kann. Weiterbildung schafft dabei gezielt Lernräume, die die Chance bieten, abseits vom Daily Business die eigene Komfortzone zu verlassen, Neues auszuprobieren und radikale Ansätze zu testen.