Büroprojekt Enna – Das Work-Life-Building

Unter dem Namen „Enna – Das Work-Life-Building“ entsteht im dritten Wiener Gemeindebezirk auf 22.000 m2 ein innovatives Bürokonzept, das die Bedürfnisse der zukünftigen Nutzer in den Mittelpunkt stellt. Art-Invest Real Estate wird das Bürogebäude ab 2024 umfangreich umbauen und modernisieren.

Art-Invest Real Estate hat sich im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie bewusst dafür entschieden, das aus dem Baujahr 1984 stammende vierteilige Bürogebäude an der Erdberger Lände 40 in 1030 Wien mit einem Unter- und sechs Obergeschoßen nicht abzureißen, sondern zu revitalisieren. Mit dem Architekturkonzept wurde das Grazer Büro Hohensinn Architektur beauftragt. Angestrebt wird eine ÖGNI-Gold-Zertifizierung.

Bei der Entwicklung des Konzeptes „Enna – Das Work-Life-Building“ wurden die Bedürfnisse der zukünftigen Nutzer in den Mittelpunkt gestellt. Basierend auf einer Marktforschungsstudie wurden jene Kriterien identifiziert, die eine Büroimmobilie erfüllen muss, damit die Menschen wieder gerne im Büro und möglichst produktiv miteinander arbeiten. Enna verfolgt daher ein nachhaltiges und innovatives Wertekonzept, das den Menschen in allen Belangen in den Mittelpunkt stellt.

Vielfältige Nutzung

Die Haupterschließung des Gebäudes erfolgt zukünftig über den angrenzenden Leonie-Rysanek-Park mit einem repräsentativen Eingangsbereich. Das Erdgeschoß wird nach der Repositionierung allen Mietern mit unterschiedlichsten Nutzungsmöglichkeiten – wie einer Mieterlounge, einer Co-Working- und Conferencing-Zone, einer Fun-Zone, einem Auditorium und einem Fitnessbereich – zur Verfügung stehen. Aktuell können noch Wünsche der Mieter bei der Ausstattung berücksichtigt werden.

Die Fassade des Bürogebäudes wird ebenfalls umfangreich modernisiert. Die bestehende Metallkassettenfassade wird thermisch saniert und farblich neu gestaltet. Die Fassade wird um eine metallische Gitterstruktur sowie um Balkonzonen inklusive Pflanzentrögen erweitert, die die Basis für die geplante Fassadenbegrünung sind.

Ausgezeichnete Anbindung

Enna – Das Work-Life-Building verfügt über eine ausgezeichnete Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Die U3-Haltestelle Kar­di­nal-Nagl-Platz liegt in Gehweite. Das Gebäude ist zudem optimal mit dem Fahrrad erreichbar. Die Nähe zum Donaukanal und zum Prater und die Nahversorgung mit Geschäften, Lokalen, Schulen und Kindergärten garantieren urbane Lebensqualität mit idyllischem Flair.

Enna– Das Work-Life-Building wird auf einer Grundstücksfläche von 8400 m² ca. 22.000 m² moderne Büroflächen mit ausreichend Stellplätzen bieten. Die zukünftigen Mieter können etagenweise bis zu 4800 m² anmieten. Es stehen jedoch auch kleinere Mieteinheiten ab ca. 350 m² zur Verfügung. Bei der Entwicklung des Sanierungskonzepts wurde darauf geachtet, dass den Büroeinheiten exklusiv nutzbare Terrassenflächen zur Verfügung stehen – eine weitere Besonderheit des Gebäudes.

„Wir freuen uns, den Wiener Büromarkt mit unserem Bürokonzept Enna – Das Work-Life-Building zu bereichern. Es ist es uns ein großes Anliegen, die Waterfront Erdberger Lände im dritten Bezirk mitzugestalten und zu verbessern. Dabei achten wir sehr auf unseren ökologischen Fußabdruck und haben uns daher bewusst für eine Sanierung des Gebäudebestandes entschieden“, so Mark Leiter, Geschäftsführer der Wiener Niederlassung bei Art-Invest Real Estate.

Art-Invest Real Estate plant mit den Umbau- und Sanierungsarbeiten 2024 zu beginnen. Die Bauarbeiten werden ca. 18 Monate dauern. Mehr Informationen unter: www.enna.at