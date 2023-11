Neue Chancen durch akademische Weiterbildung

Die Universität für Weiterbildung Krems ist die führende öffentliche Universität für Weiterbildung in Europa.

Die Universität für Weiterbildung Krems ist die führende öffentliche Universität für Weiterbildung in Europa. Walter Skokanitsch

Berufsbegleitend studieren. Die sich schnell ändernden Rahmenbedingungen von Wirtschaft und Gesellschaft machen heute mehr denn je deutlich, dass ein initialer Bildungsabschluss allein für ein gesamtes Berufsleben nicht mehr ausreicht.

Eine Strategie angesichts solcher Dynamik lautet: Weiterbildung. Lebensbegleitendes Lernen – und insbesondere akademische Weiterbildung – fördert wissenschaftlich geprägtes Denken, Methoden und Ansätze zur Entwicklung adäquater Herangehensweisen und erweitert die Möglichkeiten der Entscheidungs- und Lösungsfindung.

All diese Faktoren helfen dabei, sich am Arbeitsmarkt zu behaupten, wettbewerbsfähig zu bleiben und aktuellen wie künftigen gesellschaftlichen Herausforderungen angemessen zu begegnen.

Höchste Qualitätsstandards

Ein Studium an der Universität für Weiterbildung Krems steht für forschungsgeleitete Weiterbildung von höchster Qualität und ist Schlüssel zu beruflichem Aufstieg und einer individuellen Karriere.

Die Universität Krems entwickelt ihr Studienangebot laufend weiter und integriert neue Forschungserkenntnisse direkt in die Studieninhalte. Neben den Masterstudien der Weiterbildung und den neuen, seit der Novelle des Universitätsgesetzes möglich gewordenen Weiterbildungsbachelorstudien führt sie vermehrt miteinander kombinierbare Weiterbildungsprogramme durch. Diese können sowohl einzeln absolviert als auch später zu einem akademischen Abschluss verbunden werden – im internationalen Kontext spricht man hierbei von „Stackable Programs“. So werden flexible Bildungswege gefördert und Möglichkeiten geschaffen, Weiterbildung individuell in jedes Erwerbs- und Erwachsenenleben zu integrieren.

Flexibles Studieren

Durch innovative Lehr- und Lernformate – insbesondere im digitalen Bereich – schafft die Universität für Weiterbildung Krems die Rahmenbedingungen für Studierende, sich in größtmöglicher räumlicher und zeitlicher Flexibilität mit Vortragenden und berufserfahrenen Kolleg_innen auszutauschen. In Blended-Learning-Formaten wird Online-Lehre mit Präsenz am Campus kombiniert. Dies wird durch hybride Lehreinheiten ergänzt, die Studierende sowohl physisch vor Ort als auch virtuell besuchen können.

Walter Skokanitsch

Hohe Praxisrelevanz

Die Universität für Weiterbildung Krems führt Bachelor- und Masterstudien der Weiterbildung sowie kürzere Weiterbildungsprogramme in folgenden Bereichen durch:

Bauen & Umwelt Bildung Digitalisierung & Sensorik Gesundheit & Medizin Kunst und Kultur Medien & Kommunikation Migration & Internationales Psychotherapie & Soziales Recht & Verwaltung Wirtschaft & Unternehmensführung

Finden Sie jetzt Ihr passendes Studium unter: www.donau-uni.ac.at/studieren