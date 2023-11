Die Lehrredaktion der „Presse“ hat eine lange Tradition. Sie findet in unregelmäßigen Abständen in der „Presse“-Redaktion statt und richtet sich an Menschen, die ihre Zukunft im Journalismus sehen.

Lehrredaktion

Journalistenausbildung hat in der „Presse“ eine lange Tradition. Die „Presse“-Lehrredaktion ist Grundstein für eine Karriere in der Redaktion der „Presse“, bei anderen Medien und in allen Berufen, die mit Medien, Kommunikation und Information zu tun haben.

Wer kann sich bewerben?

Die Lehrredaktion richtet sich an Menschen, die an der Schwelle zum Berufsleben stehen.

Sie sollten Matura und/oder eine Berufsausbildung haben.

Wir sprechen mit der Lehrredaktion nicht nur Studenten und Absolventen eines Publizistikstudiums an. Absolventen anderer - nichtjournalistischer - Ausbildungen sind ausdrücklich eingeladen, sich zu bewerben.

Sie erkennen rasch die Bedeutung und den Kern einer Sache, können Sie wiedergeben und darstellen.

Ihr Berufsziel sollte der Online-Journalismus sein. Sie sind Internet-affin und mit Social-Media-Kanälen vertraut.

Idealerweise sind Sie erfahren in der Bedienung eines CMS (WordPress, Joomla etc.).

Journalistische Vorerfahrung ist nicht notwendig (aber sicherlich hilfreich).

Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Kreativität und Kommunikationsfähigkeit werden vorausgesetzt.

Sie sollten gutes Allgemeinwissen mitbringen und orthografisch sattelfest sein.

Wie kann man sich bewerben?

Details zu den Bewerbungmodalitäten werden rechtzeitig vor Start der Lehrredaktion bekannt gegeben.

Welche Unterlagen werden benötigt?

Ein Lebenslauf (mit Ihren Kontaktdaten) samt Foto

Beschreiben Sie auf etwa einer A4-Seite, warum Sie Journalist werden wollen.

Beschreiben Sie auf maximal einer A4-Seite, um welche Elemente Sie den Online-Auftritt der „Presse“ ausweiten würden.

Verfassen Sie einen Artikel zu einem Thema Ihrer Wahl in der Länge von rund 3600 Zeichen.

Falls Sie bereits im Internet aktiv sind oder Projekte umgesetzt haben (keine Voraussetzung), fügen sie EINEN Link an.

Wie erfolgt unsere Auswahl?

Werden Sie ausgewählt, verständigen wir Sie per E-Mail und laden Sie dann zu unserem Aufnahmetest in die Redaktion ein. Dabei absolvieren Sie verschiedene Tests und führen ein persönliches Gespräch mit der Chefredaktion. Das dauert rund vier Stunden.

Wann und wo findet die Lehrredaktion statt?

Gesamtdauer: zehn Wochen

Gruppengröße: ca. acht Personen

Ort: „Die Presse“, 1030 Wien, Hainburger Straße 33

Beachten Sie bitte:

Wir formulieren Absagen bewusst knapp und geben grundsätzlich keine Auskünfte über die Gründe dafür.