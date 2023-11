SIE Connect ist visionärer Networking-Spezialist

Mittelbetriebe. Mit elektronischen Bauteilen kennt sich die SIE Connect GmbH aus und unterstützt unter anderem beim Absetzen von Überbeständen.

Das Lustenauer Unternehmen SIE Connect spezialisiert sich auf drei Schwerpunkte: Projektkoordinierung, Shortage Supply und Excess Stock Management von elektronischen Komponenten. Mit den Projektkoordinierungsservices organisiert, vermittelt und unterstützt man Unternehmen, um weit entfernte Märkte zu analysieren und optimal zu nutzen. Bei Shortage Supply helfen agile, kreative Lösungsansätze und -prozesse passgenau bei der Deckung von Fehlbeständen und mit Excess Stock Management hilft SIE Connect auch aus „totem Lagerbestand“ noch Gewinne zu erzielen.

So gesehen sieht sich SIE Connect als visionärer Networking-Spezialist und verlässlicher Partner für die Herausforderungen der Globalisierung und den steigenden Marktdynamiken – und das trotz eines relativ kleinen Teams. Gerade einmal 14 Beschäftigte zählte das Vorarlberger Unternehmen im Geschäftsjahr 2022. „Wir sind aber trotzdem sehr international aufgestellt, mit dem Head Office in Österreich, einem Office in den USA und unserem Office in Hongkong“, sagt SIE-Connect-Geschäftsführer Udo Filzmaier, der auf das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr seit Firmengründung zurückblicken kann. 2022 erzielte man einen Umsatz von 24,7 Millionen Euro. Das gute Ergebnis ist vor allem auf das AI Software basierende Geschäftsmodell ‚GreenChips‘ in der Kombination mit dem Bauteil ‚Shortage‘ in der Elektronikindustrie zurückzuführen. Gleichzeitig betont Filzmaier die Leistung seines Teams: „Für mich war es sehr beeindruckend, wie das ganze Team diese sehr stressige und operative schwierige Zeit durchgehalten hat.“

„Unsere Kunden sind Spezialisten im Einkauf und in der Produktion. Wenn Material aus der Produktion übrig bleibt, wird es oft nach Jahren verschrottet und somit nicht mehr in den Markt gebracht“, sagt Filzmaier. Angeblich beläuft sich die jährliche Produktion von Halbleitern weltweit auf mehr als 14 Milliarden US-Dollar. Parallel dazu landet Elektroschrott im Wert von mehreren Milliarden Dollar auf Deponien. Nicht selten müssen Überbestände aufwendig für rund fünf Prozent des Marktwerts verkauft oder verschrottet werden. Weder für Unternehmen noch für die Umwelt ein befriedigendes Szenario. Nun gibt es einen Weg aus dieser wirtschaftlichen Sackgasse. „Wir bieten unseren Kunden mit unserer AI-basierenden Plattform ‚GreenChips‘ die Möglichkeit, ihre Materialüberbestände global zu verkaufen.“ Ganz nach dem Motto „We bring dead stock back to life“. „Wir schonen damit Ressourcen, und die Kunden erhalten einen Return aus dem Verkauf. Sie müssen keine Entsorgungskosten übernehmen“, sagt Geschäftsführer Filzmaier und sieht darin eine Win-win-Situation für die Kunden und die Umwelt, denn die Unternehmen sparen Geld, und obendrein wird der Planet geschützt. Wie wichtig dem Lustenauer Unternehmen Nachhaltigkeit ist, zeigt sich auch an anderen Projekten. „Im Rahmen unseres Geschäftsmodells investieren wir bis zu zehn Prozent unseres Ertrags in nachhaltige Projekte und haben mit der Cooperativa San Giorgio einen Partner gefunden, der in Apulien für uns die Aufforstung der durch Xylella zerstörten Olivenbäume übernimmt“, sagt Filzmaier.

Was den Absatz 2023 betrifft, wird das aktuelle Geschäftsjahr aller Voraussicht nach nicht an das gute Ergebnis von 2022 herankommen, denn die Lager sind gefüllt, und der Bedarf an elektronischen Bauteilen ist laut Filzmaier eingeschränkt. Er macht sich aber aufgrund der guten Firmenstruktur keine Sorgen: „Wir sind gut aufgestellt und ein schlankes Team, und wir nutzen das Jahr für Investitionen in Technologie und Logistik.“ SIE Connect sieht das Investment in neue Technologien und Services als Grundvoraussetzung, um für die Zukunft gerüstet zu sein. So wird zum Beispiel die AI-Plattform M.A.R.C. weiterentwickelt. „Wir haben auch ein neues Tool im Einsatz, das wir nächstes Jahr auf den Markt bringen werden.“

