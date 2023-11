Große Aufträge für Edelstahlspezialisten ERV

Die ERV G. Pinteritsch GmbH aus Köflach spezialisiert sich auf den Vertrieb von Rohren und Rohrzubehör aus rost- und säurebeständigem Edelstahl.

Mittelbetriebe. ERV steht für Edelstahl-Rohr-Verbindungen. Das steirische Unternehmen mit dreißigjähriger Erfahrung darf sich als Marktführer auf seinem Gebiet sehen und beliefert Unternehmen aus den Bereichen Anlagen- und Maschinenbau, Chemie- und Papierindustrie mit mehr als 2000 Tonnen Edelstahl jährlich. „Durch unser umfangreiches Lagersortiment, das ständig erweitert und an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst wird, haben wir uns zu einem der bedeutendsten Anbieter Österreichs in diesem Segment entwickelt“, sagt Gerhard Pinteritsch, der das Unternehmen gemeinsam mit seiner Frau, Karin, führt.

2022 erwirtschaftete das Unternehmen mit 16 Beschäftigten knapp 20 Millionen Euro Umsatz und fixierte somit sein bisher erfolgreichstes Jahr in der Firmengeschichte. Man profitierte unter anderem von den steigenden Rohstoffpreisen. Zudem kommt, dass man 2022 auch den bisher größten Einzelauftrag mit einem Volumen von rund 3,5 Millionen Euro an Land ziehen konnte. „Wir haben rund 500 Tonnen Edelstahlrohre an einen namhaften österreichischen Anlagenbauer für eine Bioraffinerie in Deutschland geliefert“, so Pinterisch.

Um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, investiert der Spezialist für Edelstahl in die Erweiterung der Lagerflächen und in ein vollautomatisches Lagersystem und verbreitert die Produktpalette.