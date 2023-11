Strobl ist Platzhirsch bei Dach und Holz

Die Firma Strobl Dach und Holz im Südburgenland setzt auf einen der vielfältigsten und ursprünglichsten Werkstoffe.

Kleinbetriebe. Holz vereint alle biologischen, ästhetischen, ökologischen und ökonomischen Vorzüge, die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu grenzenlos: „Wir verarbeiten ausschließlich qualitativ hochwertiges Konstruktionsvoll- und Brettschichtholz. Eine hohe Lagermenge garantiert die zügige Bearbeitung der Aufträge.“ Das bescherte dem Unternehmen einen hervorragenden Ruf in der Region.

Als Erfolgsgeheimnisse nennt das Geschäftsführerduo Rudolf und Tochter Nina Strobl laufende Investitionen in Automatisierung und Vorfertigung im Bereich Holzbau und Spenglerei – und natürlich ihre 60 Mitarbeiter samt acht Lehrlingen. Doch es gibt wesentlich mehr Faktoren, die Strobl Dach und Holz im Südburgenland zum Marktführer werden ließen: „Wir verfügen über ein breit gestreutes Betätigungsfeld, das vom Carport über das Holzhaus, die Aufstockung und Sanierung, bis hin zu Holzbau- und Spenglerarbeiten im privaten sowie im öffentlichen und gewerblichen Bereich reicht“, unterstreichen die Geschäftsführer. Dabei zählen unter anderem Schulen, Kindergärten, Wohnungsbau und Weinbauchalets zu ihrer Klientel.

Es ist die Geschwindigkeit, die zu den Stärken des Unternehmens mit einem Jahresumsatz von 8,7 Millionen Euro zählt, was durch einen hohen Grad an Vorfertigung im Lager und in der Produktion sowie die effiziente und passgenaue Montage auf der Baustelle durch geschulte Monteure gelingt.