„Wir verfolgen ehrgeizige Ziele“

Wienerberger ist Österreichs größte Baustoff-Gruppe mit mehr als 20.000 Beschäftigten in 28 Ländern. In den ersten neun Monaten 2023 wurden ein konsolidierter Umsatz von 3.285,8 Millionen Euro sowie ein operatives Ebitda in der Höhe von 665,1 Mio. Euro erwirtschaftet. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet Wienerberger eine solide Performance mit einem operativen Ebitda in der Höhe von 800 bis 820 Millionen Euro.