Pierer Mobility AG. Der Zweiradhersteller wächst jährlich um 15 Prozent. Forschung & Entwicklung ist der Erfolgsschlüssel.

Innovationen sind bei der Pierer Mobility AG der Treiber für den Erfolg. Und im Rennsport sucht der größte europäische Motorradhersteller die Bestätigung, der Beste zu sein und das beste Bike zu haben. „Unser Innovationstreiber ist der Rennsport“, bekennt sich Pierer-Mobility-CEO Stefan Pierer klar. „Wir haben vor sieben Jahren entschieden, in die MotoGP zu gehen“, erzählt er. Das war im Jahr 2016. Die MotoGP gilt als die Königsklasse des Motorradsports. „Damals hat ein jeder darüber den Kopf geschüttelt und gemeint, jetzt haben sie einen kompletten Vogel.“ Natürlich sei man am Anfang hinterhergefahren. Doch Pierers Hartnäckigkeit machte sich bezahlt. Im Jahr 2020 gewann KTM sein erstes MotoGP-Rennen.

Diese PS vom Rennsport brachte KTM, das zuvor mehr als Offroad-Motorradhersteller wahrgenommen wurde, auch auf die Straße. „Wir verkaufen heute rund ein Drittel Off­road-Motorräder, und zwei Drittel sind bereits Straßenmotorräder.“

Rekordumsatz

Den Erfolg lässt sich Pierer auch einiges kosten: „Wir haben eine hohe Innovationskraft. Acht Prozent des Umsatzes investieren wir in die Produktentwicklung und Forschung. Das ist ein wichtiges Element.“ Die Zahlen zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die Pierer Mobility AG einen Rekordumsatz von 2,4 Milliarden Euro und ein Ebit von 235 Millionen Euro. „Wir sind im Lauf der vergangenen 30 Jahre durchschnittlich um 15 Prozent pro Jahr gewachsen.“

Das Zugpferd in der Pierer-Gruppe sei die Marke KTM, die weltweit bekannt ist durch die Farbe Orange. „KTM erkennt man aber nicht nur an der Farbe, sondern auch an seinem sehr aggressiven, kantigen Design, das wir in den vergangenen Jahrzehnten gepflegt haben“, sagt Pierer. Hierfür ist die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit der Salzburger Designschmiede Kiska mitverantwortlich.

Bekenntnis zu Österreich

Neben KTM sind unter dem Pierer-Dach noch die beiden Motorradmarken Husqvarna und GasGas vereint. 360.000 Motorräder wurden zuletzt im Jahr produziert, 200.000 davon am KTM-Firmensitz Mattighofen (OÖ). 140.000 Bikes wurden in Indien gemacht und 20.000 sind es auch schon in China. Von Pierers rund 6000 Beschäftigten arbeiten 5000 in Österreich. „Darauf bin ich schon stolz. Und von unseren 6000 Mitarbeitern sind mehr als 1300 in der Entwicklung beschäftigt.“ In Summe sind damit mehr als 20 Prozent der Belegschaft im erweiterten Entwicklungsbereich tätig.

Die Exportquote beträgt 96 Prozent. „Wir machen 60 Prozent unseres Umsatzes und Absatzes außerhalb von Europa und haben weltweit über 5000 Händler, die unsere Marken vertreiben.“

New Mobility

Unter den Marken Husqvarna (E-Fahrräder) und GasGas (Action/Trial) sowie Felt (spezielle Rennräder) werden auch Fahrräder entwickelt und produziert. WP wiederum ent­wickelt Hochleistungsmotorrad-Federungen und -Komponenten. Die Fahrräder sind im Bereich „New Mobility“ zusammengefasst, in dem künftig besonders der E-Mobilität breiter Raum gegeben werden soll.

„Die Elektromobilität ist ein ganz wichtiges Wachstumssegment“, sagt Pierer. Auch für die Motorräder: „Wir haben bereits 2013 das erste Elektro-Geländemotorrad auf den Markt gebracht.“ Elektromobilität spiele sich vor allem noch im Kinder- und Jugendbereich ab. Pierer denkt aber schon an Elektromotorräder bis zur 125er-Kubik-Klasse. Es brauche jedoch auch viel Entwicklungsarbeit, weil am Motorrad nur wenig Platz für die Batterie sei.

Die Pierer-Gruppe baut aktuell 360.000 Motorräder im Jahr. Die Mehrzahl der Maschinen wird in Mattighofen, am Stammsitz von KTM, gefertigt. KTM

