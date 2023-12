Welches Smartphone soll unter den Christbaum?

Ob als Geschenk für eine nahestehende Person oder an sich selbst – die neuen Smartphone-Modelle eignen sich optimal, um eingepackt unterm Christbaum Ihren Lieben eine Freude zu machen. Welches Smartphone am besten passt und für glänzende Augen sorgen wird, erfahren Sie hier.

Technisches Equipment steht zu Weihnachten hoch im Kurs. Mit einem neuen Handy kann man große Freude bescheren, vorausgesetzt, dass das Gerät auch wirklich zum neuen Eigentümer passt. Denn die Geschmäcker und Bedürfnisse der Menschen sind vielfältig. Die Palette an Smartphones wird zwar immer breiter und bunter, sodass theoretisch für jeden das richtige Modell dabei ist, doch im Dschungel an Produkten die richtige Wahl zu treffen, kann ganz schön kompliziert sein. Wir geben Ihnen daher einen hilfreichen Überblick.

Smartphones gibt es in den unterschiedlichsten Preiskategorien. Je nachdem, wie viel Sie ausgeben wollen, unterteilen wir daher die Modelle in ‚Einsteigermodelle‘, ‚Mittelklasse‘ und ‚High End‘, damit Sie auf einen Blick sehen, in welcher Kategorie Sie sich auf die Suche nach dem perfekten Produkt begeben können. Für all jene, die nach etwas Außergewöhnlichem suchen, haben wir mit ‚Spezifikum‘ eine zusätzliche Kategorie erstellt.

Die Einsteigermodelle für das kleine Budget

Nokia G22

Dieses Modell besticht durch seinen ‚grünen Touch‘ – die Bauteile sind aus recyceltem Kunststoff. Zudem sagen Tests dem Modell Langlebigkeit voraus und es verfügt über eine hohe Reparierbarkeit, wodurch der nachhaltige Gedanke zusätzlich gefördert wird. Mit Reparatursets kann man defekte Bauteile selbst austauschen. Aber nicht nur Umwelt und Bastler freuen sich, sondern auch User, die großen Wert auf lange Akkulaufzeiten legen. Bis zu drei Tage hält eine Akkuladung aus. Dafür ist das Modell nur auf 4G getrimmt. Auch bei der Kameraqualität gibt es gegenüber hochpreisigen Modellen klare Abstriche. Für Selfies ausreichend.

Ein Modell, das langen Atem beweist: Nokia G22 © Nokia

Vivo V29 Lite

Dieses Modell beweist, dass auch ein preiswertes Smartphone mit Top-Qualität und vielen starken Features punkten kann. Vivo ist bekannt für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Kosten für das Modell liegen unter 300 Euro. Optisch und haptisch merkt man das diesem Modell nicht an. Mit den abgerundeten Ecken und der Firmen-Gravur im Metall wirkt es sogar edel wie ein Handy aus der Oberliga. Auch die Videoqualität ist für den Preis mehr als angemessen und das Gerät bietet 5G und eSIM-Funktion. Der Akku hält bei durchschnittlichem Alltagsgebrauch knapp zwei Tage. Ein Nachteil ist, dass man den Akku nicht wireless laden kann und es keinen Kopfhöreranschluss gibt. Wer keine Bluetooth-Kopfhörer besitzt und beim Joggen gerne Musik per Smartphone genießt, wird hier wenig Freude haben.

Edel und qualitativ hochwertig: Vivo V29 Lite © A1

Mittelklasse: Hohe Qualität ohne aufdringlich zu wirken

Samsung Galaxy A54

Dieses Modell punktet mit schlichtem, aber schönem Design und bruchsicherem Glas-Gehäuse. Praktisch ist der Slot für eine zweite SIM- oder microSD-Karte. Die Akkuleistung ist sehr zufriedenstellend, allerdings lädt der Akku vergleichsweise langsam auf. Für Viel-Gamer könnte der Prozessor an seine Belastungsgrenzen stoßen, für den Alltagsgebrauch ist er aber vollkommen ausreichend. Die Hauptkamera macht bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen verblüffend gute Fotos. Bei Videos schwächelt sie hingegen etwas.

Samsung Galaxy A54 präsentiert sich schnörkellos und alltagstauglich © A1

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Auch bei diesem Modell ist die Rückseite aus Glas, allerdings nicht so bruch- und kratzfest wie das Samsung-Modell. Dafür überzeugt dieses Produkt mit einem sehr schönem Display, das ein sehr hohes Farbspektrum abdeckt und auf dem sich Fotos und Videos der hochwertigen Kamera besonders gut betrachten lassen. Gamer dürften mit diesem Modell ebenfalls große Freude haben. Auch das Laden des Akkus ist sehr schnell. Die volle Ladung hält dann allerdings nur rund einen Tag.

EXiaomi Redmi Note 12 Pro mit Display, von dem man kaum die Augen lassen kann © A1

High-End-Geräte: Wenn‘s ein bisschen mehr sein darf

Samsung Galaxy S23

Dieses Modell lässt das Herz von leidenschaftlichen Fotografen höher springen. Die Zoom-Bereiche wurden gegenüber den Vorgängermodellen erweitert. Mit zusätzlichen Bildverarbeitungsmöglichkeiten lassen sich Aufnahmen optimieren. Ein eigener Astro-Hyperlapse-Modus erlaubt gute Nachtaufnahmen. Zudem ist der Prozessor extrem schnell und wird auch Viel-Gamer erfreuen. Der Akku wurde vergrößert. Mehr als einen Tag hält die volle Ladung bei guter Nutzung allerdings nicht durch.

Samsung Galaxy S23 mit verbesserter Akkuleistung und Top-Bilder © A1

iPhone 15

Wer einmal ein iPhone nutzt, bleibt der Marke häufig treu – obwohl das iPhone preislich häufig über den Android-Modellen liegt. Immerhin, bei den iPhone 15 Modellen gibt es nun USB-C-Anschlüsse. Das erhöht den Komfort und erlaubt einen höheren Datendurchsatz und schnellere Ladezeiten. Die Kameraqualität ist sehr hoch. Die Pro Modelle punkten zusätzlich mit edlem Titan, hochwertigeren Displays und noch besseren Kameras.

iPhone 15: gewohnte Top-Qualität zu höherem Komfort © A1

Kategorie: Spezifika

Nothing Phone (2)

Es nennt sich zwar ‚nothing‘, ist aber alles andere als ‚nichts‘, sondern ein echter Hingucker. Dieses Smartphone hebt sich von der Konkurrenz durch seine Optik ab. Allen voran durch die Leuchtelemente des ‚Glyph Interface‘. Auf den ersten Blick hat zwar auch dieses Modell die klassische ‚Ziegelstein‘-Form, durch das Glyph-Interface fällt das Handy aber auch im inaktiven Zustand stets auf. Optisch erinnert das Modell an eine Lautsprecherbox. Anrufsignale lassen sich mit individuellen Leuchtmustern kombinieren. Ein Smartphone für kreative, verspielte Köpfe.

Erfrischend anderes Design macht das Nothing Phone zum Eyecatcher © A1

Fairphone 5

Dieser Hersteller bietet wohl den höchsten Umwelt-Standard am Markt. Das Fairphone 5 wird aus fair gehandelten und recycelten Materialien hergestellt und auf Langlebigkeit optimiert. Unterstrichen wird das mit der ausgesprochen langen Fünf-Jahres-Garantie. Einzelne Module lassen sich problemlos ersetzen und reparieren.

Das Fairphone wurde ausschließlich aus recycelten und fair gehandelten Materialien hergestellt.

Samsung Galaxy Z Flip5

Wer wirklich auffallen und sich mit seinem Smartphone von den anderen abheben möchte, greift zum faltbaren Modell. Es ist nicht nur ein Eyecatcher, sondern auch praktisch: Etwa, wenn man Fotos machen möchte und es sich selbst stützt. Zwar kamen faltbare Samsung-Smartphones schon vor drei Jahren auf den Markt, hatten aber noch Schwächen, die mit diesem Modell ausgeräumt wurden, wie etwa das stabilere Scharnier, der verbesserte Bildschirm sowie der leistungsstärkere Akku. Vor allem aber lässt sich dieses Modell gegenüber den Vorgängervarianten ohne Spalt falten. Das schützt das Display vor Staub und Kratzern und macht es widerstandsfähiger.

Samsung Galaxy Z Flip5 revolutioniert das faltbare Handy A1

