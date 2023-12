Finanzielle Unterstützung, helfende Hände und ein Casino on Tour für den guten Zweck – so geht es bei Casinos Austria durch den Advent.

Im Herbst dieses Jahres hat Casinos Austria sein gesellschaftspolitisches Engagement auf eine neue Stufe gehoben und ist 36 neue Partnerschaften mit Organisationen eingegangen, die in Österreich für die Menschen in Österreich Großartiges leisten, oft aber auf ehrenamtliche Arbeit angewiesen sind und mit geringen Mitteln auskommen müssen.

So ist jedes der zwölf österreichischen Casinos nun Partner von drei sozialen Initiativen im direkten Umfeld, um zu helfen. Ob Baden, Bregenz, Graz, Innsbruck, Kitzbühel, Kleinwalsertal, Linz, Salzburg, Seefeld, Velden, Wien oder Zell am See – die österreichischen Casinos sind als touristische Leitbetriebe für eine regionale Wertschöpfung weit über der eigenen Umsatzleistung verantwortlich, nun stärken sie durch „Unser Einsatz für Österreich“ mit 108 zusätzlichen Aktivitäten auch ihre Rolle als soziale Impulsgeber in der Region.

Vielfältige Unterstützung

Die Unterstützung beruht auf drei Säulen: Einerseits erhalten alle neuen Partnerorganisationen ein Sponsoring, damit sie für ihr Engagement künftig einen deutlich größeren Handlungsspielraum bekommen, weiters organisiert das jeweilige Casino ein „Casino on Tour“, das zusätzliche Spendeneinnahmen lukriert. Und: Die Mitarbeiter:innen der zwölf Casinos stellen sich persönlich in den Dienst der guten Sache und helfen, wo immer Hilfe benötigt wird.

„Eine zentrale Rolle bei ,Unser Einsatz für Österreich‘ spielen unsere Mitarbeiter:innen, die durch Corporate-Volunteering-Einsätze das soziale Engagement mit Leben erfüllen. Damit gewinnt jede der 36 neuen Partnerorganisationen, die oftmals ehrenamtlich geführt werden und mit knappen Ressourcen auskommen müssen, viele helfende Hände“, so Erwin van Lambaart, Generaldirektor von Casinos Austria. „In Summe ergibt ,Unser Einsatz für Österreich‘ 108 zusätzliche soziale Aktivitäten pro Jahr, die die Casinos in ganz Österreich durchführen. Zusätzlich, weil bestehende Sponsorships von Casinos Austria davon unberührt bleiben und weitergeführt werden.“ Unter den neuen Partnerschaften der zwölf Casinos finden sich ganz unterschiedliche Projekte, die alle gemein haben, dass sie sich für Menschen in herausfordernden Lebens­situationen einsetzen.

Aus innerer Überzeugung

So unterstützte etwa das Casino Velden im Rahmen von „Unser Einsatz für Österreich“ den Verein „Geben für Leben“ bei einer Stammzellentypisierungsaktion. Das Casino Baden hat seinen Schwerpunkt auf die Unterstützung von Initiativen gelegt, die sich für Menschen mit körperlichen Einschränkungen engagieren. So wurde die Patenschaft für ein Therapiepferd des Vereins „No Problem Baden“ für ein Jahr übernommen. Neu ist auch die Partnerschaft mit dem Verein „Chancengleich“, der sich für Menschen einsetzt, die an den Folgen von Unfällen oder Erkrankungen leiden. Das Casino Graz fördert das Projekt MOI von „LebensGroß“, welches sich für Inklusion im Sport einsetzt. Das Casino Wien unterstützt den Verein „feel again“, welcher für an Krebs erkrankte Frauen Wohlfühlvormittage anbietet, um das Selbstbewusstsein zu stärken.

Mit „Unser Einsatz für Österreich“ leisten die zwölf österreichischen Casinos einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft in den Regionen – und das aus tiefer innerer Überzeugung.